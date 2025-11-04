Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», παραχώρησε η Δήμητρα Ματσούκα.

Η ηθοποιός, Δήμητρα Ματσούκα, με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασης «Η κόμισσα της φάμπρικα» που πρωταγωνιστεί, παραχώρησε ορισμένες δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno».

Η γνωστή ηθοποιός, στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία του συζύγου της, Πέτρου Κόκκαλη, στο θέατρο, ενώ μίλησε και για την παράσταση: «Συνήθως το πιο δύσκολο κοινό είναι οι άνθρωποι της δουλειάς μας. Τα έργα του Κώστα Πρετεντέρη μιλάνε στην καρδιά μας», ανέφερε αρχικά.

Όσα ανέφερε η Δήμητρα Ματσούκα για τον σύζυγό της

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, η ηθοποιός, με το χαρακτηριστικό της χαμόγελο, αναφέρθηκε στον σύζυγό της, χωρίς να κρύψει την χαρά της που βρισκόταν στο θέατρο:

«Ο σύζυγός μου με καμάρωσε λέγοντας: «τι ωραία που πέρασα!» και μετά γύρισε και είπε στις συναδέλφους μου, Σάρα και Αντιγόνη που μοιραζόμαστε το καμαρίνι, «ξέρετε εγώ δεν αγαπάω το θέατρο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddzu2j6c3a9t?integrationId=40599y14juihe6ly}