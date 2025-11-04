Η Μαρία Κωνσταντάκη στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 4 Νοεμβρίου η Μαρία Κωνσταντάκη, όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλη της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες της, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Μεταξύ άλλων λοιπόν, η γνωστή ηθοποιός, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη ζωή και αντιμετωπίζει την καθημερινότητα, ανέφερε πως η καλοσύνη και η ευγένεια είναι από τους πιο σημαντικούς γνώμονες για εκείνη, ενώ αποκάλυψε και ορισμένες άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα της.

Όσα ανέφερε η Μαρία Κωνσταντάκη στο Στούντιο 4

«Θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως μια γυναίκα που στόχο της ζωής μου έχω να προσπαθώ να αφήνω σε όλη την καθημερινότητα να κάνω το σωστό, όπως εγώ το έχω στο κεφάλι μου. Μεγαλώνοντας βλέπω τι διαφορά κάνει μία μικρή καλή πράξη. Να ταΐσεις μια γατούλα ή να πάει να σου χωθεί ο άλλος με το αυτοκίνητο και το πρώτο που θα σου έρθει είναι να το βρίσεις και να πεις: εντάξει, περάστε», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός σχετικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη ζωή.

Έσπευσε μάλιστα να συμπληρώσει πως η ευγένεια και η θετική σκέψη είναι τα κυρίαρχα στοιχεία που επιλέγει να έχει στην καθημερινότητά της: «Η ευγένεια αφοπλίζει και η θετική διάθεση. Όλοι πάνω κάτω τα ίδια θέματα έχουμε. Αν ο άλλος πάει να σε προσεγγίζει με καλή διάθεση κι όχι επιθετικά, αλλάζει τον δρόμο του. Ο καθένας αντιλαμβάνεται τη δική του πραγματικότητα. Πάνε καλύτερα τα πράγματα επειδή δίνει φως στα φωτεινά σημεία και εστιάζεις στο καλό. Σωστό θεωρώ αυτό που θα ήθελα να μου κάνουν».

Αναφορικά με την δική της προσωπικότητα και τις άγνωστες πτυχές της, η ηθοποιός ανέφερε: «Εγώ όμως έχω πολύ μεγάλο αυτοσαρκασμό. Έχω κάνει ανθρώπους να αισθανθούν αμήχανα με το χιούμορ μου. Πολλές φορές λέω αλήθειες μισοαστεία – μισοσοβαρά, αλλά χτύπαγα στο σωστό σημείο. Είπα εγώ ότι δεν ήμουν τοξικούλα; Ο κύριος πάει να με βγάλει αγία», αστειεύτηκε δείχνοντας προς την πλευρά του Θανάση Αναγνωστόπουλου και συνέχισε: «Α εγώ είπα ότι είμαι άνθρωπος. Φυσικά και είναι τοξικό κι εκείνη την ώρα, είναι μία μορφή άμυνας, δεν ήθελα να είμαι ευγενικούλα, αλλά ήθελα να φάω τα σίδερα και το κάλυπτα έτσι…», κατέληξε μεταξύ άλλων.

