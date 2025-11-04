Ο Απόστολος Γκλέτσος αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς του.

Μία εφ’ όλης της ύλης και αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Απόστολος Γκλέτσος στην κάμερα της εκπομπής «Το ΄χουμε» και στην δημοσιογράφος Φανή Πλατσατούρα.

Ο ηθοποιός, μίλησε για την πορεία του στο χώρο της υποκριτικής – και όχι μόνο – ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον «ρόλο του κακού» που είχε επί σειρά ετών, καθώς όπως ο ίδιος σημειώνει, αυτό «πουλούσε»: «Γνωρίζετε λίγα πράγματα για εμένα, γιατί δεν χρειαζόταν. Η δημοσιότητα για εμένα δεν ήταν αυτοσκοπός, ήταν ένα εργαλείο για να πετύχω κάποια πράγματα συμπιέζοντας το χρόνο. Δεν ήμουν ποτέ οξύθυμος, είδα ότι πουλάει, ειδικά την εποχή που βγήκα, το ρουφούσαν σαν σπιτική λεμονάδα», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός.

Όσα αποκάλυψε ο Απόστολος Γκλέτσος

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, ο Απόστολος Γκλέτσος, ανέφερε πως ο χαρακτήρας του δεν ήταν ποτέ οξύθυμος, ωστόσο προσαρμόστηκε στις συνθήκες της δημοσιότητας: «Ρε παιδιά αφού το θέλετε, αφού ανεβαίνει ο λογαριασμός στην τράπεζα με ιλιγγιώδη ταχύτητα, αφού το θέλετε, θα σας το πουλήσω, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς», σκέφτηκα. Δεν είχα κανένα δίπλα μου για να διαχειριστεί τη δημόσια εικόνα μου. Ο πατέρας μου με έβλεπε και απορούσε. «Τι είναι αυτά; Τσακώνεσαι με τον κόσμο;» μου έλεγε».

Σε δεύτερο χρόνο, ο ηθοποιός, αναφέρθηκε στην αρχή της καριέρας του και στην ιλιγγιώδη ταχύτητα με την οποία έγινε γνωστός μέσα από την συμμετοχή του σε σειρές: «Κοιμάμαι, παίζει η μούρη μου στην τηλεόραση για 45 λεπτά, ξυπνάω και με αποθεώνει το σύμπαν. Τρελαίνομαι, είμαι 21 ετών. Όλο αυτό το κακό συνονθύλευμα έβγαλε συμπεριφορές ολέθριες. Η οικογένειά μου και οι φίλοι μου με μάζεψαν. «Φίλε ξεφεύγεις, δεν μιλάμε έτσι στο γκαρσόνι», μου έλεγαν».

Στο σήμερα ωστόσο, όπως αναφέρει, έχει υποστεί το αντίτιμο της συμπεριφοράς του: «Στην προσωπική μου ζωή ένιωθα ότι ήμουν το κέντρο του σύμπαντος. Απομακρύνονταν κάποιοι άνθρωποι, οπότε έπρεπε να δω τι θα κάνω. Τώρα μου αρέσει όπως έχω γίνει, αλλά το πάλεψα πολύ, έφαγα τα μούτρα μου και στην πολιτική και παντού... Όλα έχουν ένα αντίτιμο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κλείνοντας, ανέφερε πως το κομμάτι της πολιτικής, έχει ολοκληρωθεί για τον ίδιο, ενώ δεν θα ήθελε να επιστρέψει: «Το μόνο σίγουρο είναι ότι τελείωσα με την πολιτική, είναι θέσφατο. Αν με δείτε να κάνω πίσω σε αυτό, να με φτύσετε στα μούτρα. Ό,τι μπορούσα να κάνω, το έκανα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de00ewlk49wh?integrationId=40599y14juihe6ly}