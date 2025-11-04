Η Σιμώνη Χριστοδούλου παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη μιλώντας για υγεία της και τον σύζυγό της, Ανδρέα Γεωργίου.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε για πρώτη φορά η Σιμώνη Χριστοδούλου, η οποία μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η ίδια μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον τοκετό, το πρόβλημα υγείας που της εμφανίστηκε μέρες μετά τη γέννα, καθώς και για τον σύζυγό της, Ανδρέα Γεωργίου και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τον ερχομό της κόρης τους.

Αρχικά λοιπόν, η Σιμώνη Χριστοδούλου, αναφέρθηκε στην γνωριμία της με τον ηθοποιό και σεναριογράφο η οποία έγινε πριν μερικά χρόνια κατά τη διάρκεια συνεργασίας τους: «Δεν είναι δύσκολο να συνυπάρξεις με τον Αντρέα, εγώ έτσι τον γνώρισα, με τη δημοσιότητα. Στην αρχή κρυβόμασταν γιατί δεν θέλαμε πουλήσουμε κάτι. Γνωριστήκαμε σε γυρίσματα, εγώ πήγα για δουλειά, ως μακιγιέζ.. Δε θέλαμε στην αρχή να παντρευτούμε και να κάνουμε παιδιά, αλλά μετά τον γάμο ήξερα ότι θέλω να κάνω παιδιά»

Η Σιμώνη Χριστοδούλου μίλησε για το πρόβλημα υγεία μετά τον τοκετό

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα προβλήθηκαν σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, η ίδια αποκάλυψε πως παράλληλα με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, πέρασε και επιλόχειο κατάθλιψη, ωστόσο ο σύζυγός της, βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της.

«Είχαμε κάνει ένα ταξίδι τον Ιανουάριο για τον μήνα του μέλιτος, στο Χονγκ Κονγκ. Βλέπαμε λίγες αλλαγές. Τότε έτρωγα λίγο περισσότερο. Μπήκαμε στο πλοίο, ήταν κρουαζιέρα το ταξίδι και εκεί ανακάλυψα ένα μπεργκεράδικο. Έφαγα όλο το μπέργκερ και ο Αντρέας το μισό. Μου είπε ο Ανδρέας «δεν πας να κάνεις ένα τεστ;». Εκεί μάθαμε ότι είμαι έγκυος, στη μέση της κινέζικης θάλασσας», ανέφερε αρχικά μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο έμαθαν πως θα φέρουν στον κόσμο το πρώτο τους παιδάκι.

Αναφορικά με τον τοκετό και το πρόβλημα υγεία, η Σιμώνη Χριστοδούλου ανέφερε: «Γέννησα με φυσιολογικό τοκετό. Ήταν μαζί ο Αντρέας και η μητέρα μου. Δε ξέρω πόση αγάπη μπορείς να νιώσεις εκείνη τη στιγμή, είναι ένα θαύμα… Μετά τον τοκετό προέκυψε ένα θέμα υγείας, αντιμετωπίστηκε. Υπήρχε ένας κίνδυνος για τη ζωή μου, αλλά υπήρχε μια ομάδα γιατρών που το αντιμετώπισε όπως έπρεπε να το αντιμετωπίσει και όλα πήγαν καλά. Ο Αντρέας ανησύχησε πολύ. Είχε πάει στο γύρισμα και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με κανέναν».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddzss8gfa415?integrationId=40599y14juihe6ly}