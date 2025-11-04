Για την καριέρα της, τον Νίκο Σεργιανόπουλο και τους «Στάβλους της Εριέττας Ζαΐμη» μίλησε η Σάρα Γανωτή.

Συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast», παραχώρησε η σεναριογράφος και ηθοποιός Σάρα Γανώτη, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε τόσο στην καριέρα της – όσο και στην συνεργασία της με τον Νίκο Σεργιανόπουλο στη σειρά «Οι Στάβλοι της Εριέττας Ζαΐμη».

Ειδικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, η Σάρα Γανώτη, αναφέρθηκε στην επαγγελματική της πορεία, αλλά και στο ενδεχόμενο επιστροφής της σειράς «Εργαζόμενοι Γυναίκα», που προβαλλόταν στο παρελθόν και πρωταγωνιστούσε η Ελένη Ράντου.

Η Σάρα Γανωτή μίλησε για το Νίκο Σεργιανόπουλο

Μιλώντας με τον δημοσιογράφο της εκπομπής, η σεναριογράφος και ηθοποιός, αναφέρθηκε στην εμβληματική σειρά «Οι Στάβλοι της Εριέττας Ζαΐμη» και με αφορμή αυτό, εξέφρασε την προσωπική της άποψη για τον Νίκο Σεργιανόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από 17 χρόνια.

Αρχικά, τοποθετήθηκε για το ρόλο της στην εν λόγω σειρά, λέγονατς μεταξύ άλλων: «Αγαπώ την Σκαρμούτσου, σαν να είναι δικός μου άνθρωπος. Ήταν οικογένεια οι Στάβλοι της Εριέτας Ζαϊμη, δεν ήταν απλώς γύρισμα, δεν ήταν απλώς μία σειρά, ήταν σχέσεις…».

Με αφορμή αυτό, η σεναριογράφος μίλησε για τον Νίκο Σεργιανόπουλο: «Ο Νίκος Σεργιανόπουλος ήταν βαθιά ευγενής, κάτι που σπανίζει. Ήταν ένας άνθρωπος που άκουγε πάρα πολύ τους γύρω του. Και αναρωτιόμουν κι έλεγα ότι μιλάμε εμείς στην παρέα και αυτός ακούει, δεν μιλάει. Και μου έκανε εντύπωση κι έλεγα «ο Νίκος Σεργιανόπουλος κάθεται και ακούει και δεν μιλάει;». Μαζί με εμάς, που ήμασταν οι νεότεροι τότε, γινόταν πάλι κι αυτός έφηβος. Ήταν παιδική χαρά οι Στάβλοι, οι πρόβες το διάλλειμα…».

Κλείνοντας ο δημοσιογράφος, ρώτησε τη Σάρα Γανωτή, αναφορικά με τη σειρά «Εργαζόμενη Γυναίκα», όπου είχε συνεργαστεί με την Ελένη Ράντου, ενώ απάντησε για το ενδεχόμενο επιστροφής της σειράς: «Ξέρω ότι μπορεί να επιστρέψει. Σημερινή η σειρά παραμένει, μιλάμε για εργαζόμενη γυναίκα, τώρα τι και πώς δεν ξέρω, θα δείξει. Θα ξανά έγραφα για τη σειρά με κάποιους όρους… κάπως…» κατέληξε η ηθοποιός- σεναριογράφος.

