Για την τηλεόραση και το ενδεχόμενο επιστροφής της μίλησε η Κατερίνα Γκαγκάκη.

Δηλώσεις παραχώρησε η Κατερίνα Γκαγκάκη στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ, το «Real View» και την τηλεοπτική επιστροφή της.

Μάλιστα, με αφορμή την χθεσινή πρεμιέρα στο ΟΡΕΝ για την εκπομπή «Real View», η ίδια, σχολίασε την κατάσταση που επικρατεί στην τηλεόραση, ενώ σχολίασε σχετικά: «Το μόνο αγκάθι που βλέπω στο «Real View» είναι ότι ξεκινάει 3 Νοεμβρίου – ξέρουμε καλά ότι στην συγκεκριμένη ενότητα είναι στημένες πλέον οι επιλογές…», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Όσα δήλωσε η Κατερίνα Γκαγκάκη

Εν συνεχεία, σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη 4 Οκτωβρίου, με αφορμή τα σχόλια για την εν λόγω εκπομπή με πρωταγωνίστριες τις τέσσερις γυναίκες, η Κατερίνα Γκαγκάκη ανέφερε: «Λέγανε ότι θα τσακωθούν γιατί είναι τέσσερις γυναίκες. Σε όλες τις άλλες εκπομπές είναι όλες ίδιες οι προσωπικότητες και τα πάνε και όλοι εξαιρετικά μεταξύ τους. Αυτά τα πράγματα δεν μπορώ. Βαρέθηκα πραγματικά. Πες μου εσύ μια εκπομπή που ταιριάζουν όλοι μεταξύ τους και τα πάνε όλοι καλά με όλους. Πραγματικά εγώ δεν ξέρω καμία».

Όσον αφορά την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί πλέον στην τηλεόραση: «Το αμήχανο δεν είναι η τηλεόραση, αλλά όλοι εμείς που δεν ξέρουμε πώς να προσαρμοστούμε και να δούμε την τηλεόραση αλλιώς, γιατί την τηλεόραση την κρίνουμε με αυτά που έχουμε μάθει μέχρι τώρα», σχολίασε αρχικά.

Κλείνοντας, απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις - για το ενδεχόμενο επιστροφής της στη μικρή οθόνη: «Αν κάποιος μου προτείνει κάτι ευχάριστο, χαρούμενο, με λίγες ώρες… να είναι κάτι σαν αυτά που κάνω, να είναι μια επιτροπή, να βγαίνω μια στο τόσο, τα γνωστά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddzt7nmluroh?integrationId=40599y14juihe6ly}