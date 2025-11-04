Δεν θα μεταδοθεί αυτή την Παρασκευή το «Φως στο Τούνελ».

Αυτή την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου, δεν θα μεταδοθεί η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο τύπου του Mega.

Ειδικότερα, μόλις το περασμένο Σάββατο, 1η Νοεμβρίου, η καταξιωμένη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, έχασε την μητέρα της η οποία ταλαιπωρούταν από προβλήματα υγείας.

Η Αγγελική Νικολούλη, θέλησε να αποχαιρετήσει με το δικό της τρόπο την αγαπημένη της μητέρα, ενώ πριν από δύο ημέρες προχώρησε σε μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνική δικτύωσης: «Μανούλα μου...Εφυγες αθόρυβα μες στη νύχτα για το ταξίδι που δεν έχει γυρισμό.

Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι απ το ανοικτό παράθυρο. Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή και αποφάσισες να ακολουθήσεις χαμογελαστή τον χάρο, που σε γυρόφερνε. Πως έγινε και τα βρήκες ΕΣΥ με αυτόν που πολεμούσες τόσο καιρό, δεν μπορώ να το χωνέψω. Μου λείπεις κοριτσάκι μου. Η απουσία σου με πληγώνει.

Αν κάτι μαλακώνει τούτο τον πόνο, είναι η σκέψη ότι θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου. Τον Άγγελο και τον Διονύση. Τα παιδιά μας που χάσαμε. Ξέρω ότι θα είσαι ο φύλακας άγγελος τους. Ξέρω ότι από κει πάνω θα φωτίζεις και το δικό μου το δρόμο. «Δεν πεθαίνουν καρδούλα μου αυτοί που αγαπάμε». Αυτό μου έλεγες και αυτό κρατώ μες στην ψυχή μου. Καληνύχτα ΜΑΝΟΥΛΑ..», σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησης.

