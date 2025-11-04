Η τοποθέτηση της Μιμής Ντενίση για το δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 4 Νοεμβρίου, η Μιμή Ντενίση, όπου και παραχώρησε μια αποκαλυπτική και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες της.

Αρχικά, η ηθοποιός και σκηνοθέτης, μίλησε μεταξύ άλλων για το έργο της και τη βράβευση με πλατινένιο δίσκο στη Γαλλία, για την γνωριμία και τη σχέση της με την Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ, ενώ έδειξε τον εκνευρισμό της για την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο.

Όσα ανέφερε η Μιμή Ντενίση

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποσπάσματα της εκπομπής, η ηθοποιός, αναφέρθηκε στην βράβευσή της, σημειώνοντας την βαθιά συγκίνηση που αισθάνθηκε ιδιαίτερα όταν ακούστηκε ο εθνικός ύμνος της χώρας: «Έπαθα σοκ, δεν ήξερα ότι βάζουν τον εθνικό ύμνο, και επειδή βραβεύουν 10 ανθρώπους από όλο τον κόσμο που παίρνουν την πλατίνα, και εγώ ήμουν πρώτη. Επειδή είναι το μυαλό τους λίγο πιο ανοιχτό βραβεύει όλους τους ανθρώπους που έχουν μεγάλη αναγνώριση. Δεν ήξερα ότι έβαζαν τον εθνικό ύμνο της χώρας, μπαίνει ο ύμνος, σηκώνονται όλοι οι Γάλλοι, αυτό με συγκίνησε, με έπιασαν απροετοίμαστη…».

Παρ’ όλα αυτά, όταν ρωτήθηκε για την δεξίωση στο Βρετανικό Μουσείο, η Μιμή Ντενίση, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της, απαντώντας ως εξής: «Πώς να το δω; Πώς να το δει ένας Έλληνας που είναι Έλληνας αληθινός. Τα γλυπτά μένουν εκεί επειδή τα βλέπει όλος ο κόσμος δεν ξέρω τι δικαιολογίες λένε, δεν μπορεί σε αυτά τα γλυπτά να βάζεις προβολές ροζ και πράσινους, και να ακουμπάς ποτήρια και φαγητά. Το πιο σωστό το είπε ο διευθυντής του μουσείου, ήταν δίκαιος. Να πάνε να κάνουν την εκδήλωση σε έναν χώρο εκδηλώσεων, πάνε και το κάνουν αυτό την ώρα που γίνεται το συμβούλιο με την ελληνική κυβέρνηση; Το βρήκα πάρα πολύ προσβλητικό και άσχημο».

Κλείνοντας, η συζήτηση στράφηκε προς το αν η ίδια θα επέλεγε να έχει κάποιο θεσμικό ρόλο στην χώρα, θέτοντας υποψηφιότητα σε εκλογές: «Δεν μπορώ να μπω στο σκεπτικό ότι πρέπει να τα κάνω όλα αυτά θεσμικά, αυτό πρέπει να το πεις στην ελληνική κυβέρνηση, εγώ το κάνω για εμένα. Όταν κάνεις κάτι επειδή το θέλεις όχι ατομικιστικά, αλλά για το γενικό καλό, πετυχαίνει, αν κοιτάξεις ποιος απασχολεί τώρα και πας και κάτσεις δίπλα του, αυτό είναι περιστασιακό», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Εγώ έχω σχέσεις, φίλους, δεν έχω γνωριμίες. Στην Ελλάδα περνάμε την εποχή του δεύτερου εμφύλιου. Ενώ υποτίθεται είναι η εποχή της μεγάλης διαφάνειας και ελευθερίας δεν υπάρχει καμία ελευθερία…», σημείωσε χαρακτηριστικά.

