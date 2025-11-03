Η νέα εκπομπή του ΟΡΕΝ, άνοιξε την αυλαία της!

Πρεμιέρα έκανε στον τηλεοπτικό σταθμό του ΟΡΕΝ, η εκπομπή «Real View» και οι τέσσερις γυναίκες κάθισαν γύρω από το τραπέζι για να εξηγήσουν στους τηλεθεατές τον τρόπο με τον οποίο θα διεξάγεται καθημερινά η εκπομπή.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, η Σοφία Μουτίδου, Δάφνη Καραβοκύρη, Έλενα Χριστοπούλου και η Ελίνα Παπίλα, υποδέχτηκαν το κοινό τους με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ενώ μεταξύ άλλων, σημείωσαν πως η εκπομπή, δεν θα έχει κεντρική παρουσιάστρια, αλλά κάθε μία θα αναλαμβάνει το ρόλο της διαχειρίστριας καθημερινά.

Το «Real View» έκανε πρεμιέρα στο ΟΡΕΝ

Αρχικά λοιπόν, οι τέσσερις γυναίκες βγήκαν μαζί στο πλατό και εμφανώς αγχωμένες υποδέχτηκαν το κοινό και τους τηλεθεατές: «Χειροκροτούν για να μην ακούγεται η ταχυπαλμία», είπε η Δάφνη Καραβοκύρη, με τη Σοφία Μουτίδου να συμπληρώνει: «Ήταν η μέρα δύσκολη. Εγώ ήμουν πολύ χάλια σήμερα».

«Πήρα πολλά χάπια για το στομάχι, δεν ξέρω τι θα συμβεί», σημείωσε η Έλενα Χριστοπούλου.

Σε δεύτερο χρόνο, η Σοφία Μουτίδου, πήρε το λόγο για να καλωσορίσει τους τηλεθεατές: «Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, και σε όσους μας παρακολουθούν σε άλλες χώρες που μιλούν την ίδια γλώσσα». Στην συνέχεια μάλιστα, προβλήθηκε ένα σχετικό βίντεο μέσω του οποίου παρουσιάστηκαν οι γνώμες που ακούστηκαν για το εν λόγω project.

Με τη λήξη του αποσπάσματος η Έλενα Χριστοπούλου φάνηκε έκπληκτη καθώς δεν γνώριζε πως είχαν ειπωθεί όλα αυτά: «Έχω σοκαριστεί λίγο τώρα!»

«Είναι μία εκπομπή που εμείς οι 4 κάθε βράδυ θα σχολιάζουμε και θα λέμε τη γνώμη μας χωρίς λογοκρισία για τα πιο χοτ νέα. Συμμετέχετε και εσείς από το κοινό και εσείς από το σπίτι», ανέφερε η Σοφία Μουτίδου, ενώ και πάλι η Έλενα Χριστοπούλου, έσπευσε να συμπληρώσει: ««Η εκπομπή δεν έχει κεντρική παρουσιάστρια, κάθε μέρα θα είναι η κάθε μία διαχειρίστρια».

«Είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί αυτό, θα ακούτε από την διαχειρίστρια της εκπομπής τα θέματά της», είπε με τη σειρά της η Ελίνα Παπίλα, ενώ η Δάφνη Καραβοκύρη κατέληξε: «Αν υπήρχε σύμπνοια απόψεων τι εκπομπή θα κάναμε!».