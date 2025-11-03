Το «Ράδιο Αρβύλα» μόλις άνοιξε αυλαία για 19η σεζόν.

Σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, το «Ράδιο Αρβύλα» έκανε πρεμιέρα για 19η χρονιά με κυρίαρχο στοιχείο την σάτιρα, το χιούμορ και την επικαιρότητα.

Ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης, επέστρεψαν πιο ανανεωμένοι και έτοιμοι να αναλάβουν τα ηνία της σάτιρας, ενώ ήδη από τα πρώτα λεπτά της εκπομπής, έδειξαν πως επέστρεψαν για να τα πουν «έξω από τα δόντια».

«Ράδιο Αρβύλα» - επέστρεψε για 19η χρονιά

Με το πρώτο βίντεο που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, οι τρεις συντελεστές «έριξαν γροθιά» στην επικαιρότητα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη, τον Άγνωστο Στρατιώτη και την 13ωρη εργασία να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Με τη λήξη του βίντεο, ο Κανάκης, Κιούσης και Σερβετάς, χόρεψαν και τραγούδησαν στους ρυθμού του τραγουδιού «Το Γλέντι», έχοντας παραποιήσει εμφανώς, τους στίχους του κομματιού και παρουσιάζοντας μέσω αυτού την επικαιρότητα του σήμερα.

Αφού επέστρεψαν στις θέσεις τους, ο Αντώνης Κανάκης, μίλησε για την κατάσταση του κάθε ενός, αφήνοντας να εννοηθεί πως τα χρόνια έχουν «γράψει» επάνω τους, ενώ σημείωσε: «Τα πράγματα είναι πολύ - πολύ χειρότερα απ' ότι τα αφήσαμε, συγχαρητήρια σε όλους τους αρμόδιους».

Πρώτο θέμα της σάτιράς του, ήταν η εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου και πάλι, με την προβολή επεξεργασμένου βίντεο παρουσιάζουν με χιουμοριστικό τρόπο τα όσα λαμβάνουν χώρα: «Τον «φραπέ» και τον «χασάπη», ούτε τη Σερμετζίδου δεν τους κάλεσαν στην εξεταστική, κάλεσαν όμως… νεκρούς…», σημειώνει ο Αντώνης Κανάκης σατιρικά μεταξύ άλλων.

Με ακόμη ένα σύντομο απόσπασμα, οι τρεις παρουσιαστές, θέλησαν να σατιρίσουν το εν λόγω σκάνδαλο.

Τέλος, ο «Φραπές» και ο «Χασάπης» βρέθηκαν στο στούντιο της εκπομπής.

