Με 1.000 ευρώ, κατάφερε να φύγει ο Παναγιώτης από το Deal.

Μία δύσκολη και ιδιαίτερα αγχωτική μάχη έδωσε σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ο Παναγιώτης στο Deal, ο οποίος μέχρι την τελευταία στιγμή πάλεψε, πίστεψε στην τύχη και κατάφερε να εξασφαλίσει ποσό, μεγαλύτερο από την τελευταία προσφορά του τραπεζίτη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν σήμερα, ο αποψινός παίχτης, μέχρι την τελευταία στιγμή, είχε κρατήσει ενεργά τα ποσά των 1.000 και 50 ευρώ, ενώ ο τραπεζίτης, ήρθε για να του προσφέρει 500 ευρώ.

Deal: Γύρισε η τύχη του Παναγιώτη - δευτερόλεπτα πριν το τέλος

Στο άκουσμα των 500 ευρώ, της προσφορά του τραπεζίτη, ο Παναγιώτης, χτύπησε τρεις φορές το χέρι του στο κουτί, επιβεβαιώνοντας πως θα συνεχίσει στο παιχνίδι μέχρι το τέλος.

Ο Γιώργος Θαναηλάκης σε αυτό το σημείο, παρότρυνε την τελευταία παίχτρια, Εσμεράλδα με τον αριθμό «17» να ανοίξει το κουτί της.

Ο Παναγιώτης εμφανώς επηρεασμένος, περίμενε να αντικρίσει το χαμηλότερο ποσό – ενώ η επιμονή του τον δικαίωσε καθώς ο αριθμός «17» είχε το ποσό των 50 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με χαμόγελο, άνοιξε και το δικό του κουτί που περιείχε το ποσό των 1.000 ευρώ , ενώ επέλεξε να μην ρισκάρει.

Όταν ο Γιώργος Θαναηλάκης, τον ρώτησε για το αν θα συνεχίσει με τον κουτί «23», ο Παναγιώτης, επέλεξε να φύγει από το πλατό, χωρίς περεταίρω ρίσκο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddz2nye9k5n5?integrationId=40599y14juihe6ly}