Όσα δήλωσε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα.

Μία σύντομη αλλά αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό», κατά τη διάρκεια της οποία απάντησε και σε ερωτήσεις αναφορικά με τον Χρήστο Μάστορα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, η influencer, απάντησε στα ερωτήματα αναφορικά με τα επαγγελματικά της βήματα, ενώ δεν δίστασε να αποκαλύψει πως η τηλεόραση είναι κάτι που δεν της «ταιριάζει».

Όσα αποκάλυψε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για τα επαγγελματικά της και το Χρήστο Μάστορα

Αρχικά, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, η ίδια, απάντησε στην ερώτηση του δημοσιογράφου, αναφορικά με το αν είναι καλές οι αμοιβές των youtubers: «Εγώ δεν είμαι youtuber, δεν ξέρω. έχω τις εταιρίες μου, μια χαρά είμαστε. Αυτά. Φιλάκια! Είναι ένα εισόδημα από το youtube που ζει κάποιος αξιοπρεπέστατα αν κάνει καλά τη δουλειά του. Παντού πρέπει να κάνεις σωστά τη δουλειά σου», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Για το ενδεχόμενο συμμετοχής της σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή, αποκρίθηκε ως εξής: «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η τηλεόραση. Δεν είναι καθόλου στο στυλ μου. Με βλέπεις εμένα να μπορώ να κάνω τηλεόραση; Με τίποτα, εκεί στο youtube και τα δικά μου, ωραία είμαι».

Τέλος, όσον αφορά των Χρήστο Μάστορα και τη σχέση τους η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είπε: «Δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου ο γάμος», είπε αρχικά και συνέχισε: «Σκέφτομαι τον γάμο με τον Χρήστο, εννοείται μαζί του τα σκέφτομαι όλα». Να σημειωθεί πως το ζευγάρι, έχει κοινή πορεία τα τελευταία τρία χρόνια.

