Συγκινεί ο ηθοποιός μιλώντας για τα παιδιά του στον καναπέ της εκπομπής «Στούντιο 4».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 3 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός, Πάνος Σκουρολιάκος, όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Πιο συγκεκριμένα, ο καταξιωμένος ηθοποιός, αναφέρθηκε τόσο στην καριέρα του- όσο και στην οικογένειά του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στην περιπέτεια υγείας των παιδιών του κατά τη γέννησή τους.

Όσα ανέφερε ο Πάνος Σκουρολιάκος στον καναπέ του Στούντιο 4

Ο ηθοποιός λοιπόν, μίλησε για την πορεία του στο χώρο της υποκριτικής, ενώ ανέφερε μεταξύ άλλων πως στις περιοδείες του, έπαιρνε μαζί του και τα παιδιά του. Με αφορμή λοιπόν αυτό, ο Πάνος Σκουρολιάκος, απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με την περιπέτεια που βίωσαν κατά τη γέννησή τους: «Μας είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν θα τα παίρναμε σπίτι. Όχι, αυτό το τραύμα δεν φεύγει και είναι και η αγωνία, δηλαδή μέχρι να περπατήσουν, να μιλήσουν, να αντιδράσουν, δηλαδή για 4 – 5 χρόνια, είσαι συνέχεια με το άγχος», ανέφερε αρχικά.

Παράλληλα, θυμούμενος τα όσα έζησε στην γέννηση των παιδιών του δήλωσε: «Μας είχαν πει ότι ίσως την κόρη σας να την πάρετε και τότε απάντησε η γυναίκα μου, «αν δεν έχετε αντίρρηση θα τα πάρω και τα δύο τα παιδιά». Γεννούσαμε και όλος ο κόσμος που περίμενε κάτω να γεννηθούν τα παιδιά τους ήταν χαρούμενοι και εμείς κλαίγαμε…».

Σε αυτό το σημείο, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, διευκρίνισε πως η γέννηση των παιδιών, ήρθε πρόωρα, περίπου κατά τον 6ο μήνα της κύησης, ενώ ο ηθοποιός ανέφερε:

«Όταν ήρθαν σπίτι μετά από 1,5 μήνα οι εντολές των γιατρών ήταν ότι επί 24ωρου βάσης κάποιος θα είναι πάνω από τα κρεβάτια. Εγώ ερχόμουν από το θέατρο και καθόμουν μέχρι το πρωί, το πρωί ερχόταν η νοσοκόμα και μετά ερχόταν η Πένυ. Χαλαρώσαμε μετά τα 5 – 6 χρόνια».

Με αφορμή λοιπόν, τη συζήτηση για τα παιδιά του, ανέφερε πως η κόρη του, Ιόλη, πλέον είναι καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο στο εξωτερικό: «Σπούδασε στα Γιάννενα, πήγε στη θεατρική ομάδα, άμα δεν ήταν η κόρη μου θα της έλεγα συνέχισε στο θέατρο… ούτε ο γιος μου ήθελε να ασχοληθεί με το θέατρο. Είμαι πολύ ευτυχισμένος με τα παιδιά μου, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα…», είπε μεταξύ άλλων ο Πάνος Σκουρολιάκος.

