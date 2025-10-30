Η συμφωνική εκδοχή του «Espresso Macchiato» - μέσα από το Αμφιθέταρο της Μαδρίτης.

Διασκευή του «Espresso Macchiato» του Tommy Cash, σε μουσική δημιουργία του συνθέτη Alejandro Vivas Puig, παρουσιάστηκε από τη Μητροπολιτική Ορχήστρα της Μαδρίτης και τη Χορωδία Talía στο Εθνικό Μουσικό Αμφιθέατρο της Μαδρίτης, υπό τη διεύθυνση της Silvia Sanz Torre.

Μία διασκευή, με χιουμοριστικό ηχόχρωμα και εξαιρετικά εκτελεσμένη, κέρδισε την προσοχή των παραβρισκόμενων και μόλις σε λίγες ώρες κατέκτησε την κορυφή του διαδικτύου.

Το «Espresso Macchiato», στην Eurovision 2025, κατέκτησε την 3η θέση στον πίνακα βαθμολογιών με 356 βαθμούς, ενώ ξεχώρισε για τη σκηνική παρουσία το ρυθμό και τη μουσική επιμέλεια.

Το καλοκαίρι του ίδιου έτους, το Εθνικό Αμφιθέατρο της Μαδρίτης φιλοξένησε την πρωτοποριακή συναυλία «Eurocanción Sinfonica», η οποία απαρτιζόταν από τη διασκευή των πιο γνωστόν τραγουδιών της Eurovision, ανά τα χρόνια.

Το «Espresso Macchiato», κέρδισε την προσοχή καθώς η χορωδία του θεάτρου δεν παρέλειψε να κρατά το Macchiato στο χέρι και να το κοιτάει με στόμφο, ακριβώς όπως ο Tommy Cash, στον διαγωνισμό τραγουδιού, το Μάιου του 2025.

