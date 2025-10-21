«Ξεκάθαρη προσβολή…», γράφει η Μιμή Ντενίση.

Την έντονη αντίδρασή της θέλησε να εκφράσει η Μιμή Ντενίση σχετικά με την χρήση των μαρμάρων του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο για να κοσμήσουν το δείπνο στην εκδήλωση Pink Ball, όπως έγινε γνωστό.

Πιο συγκεκριμένα, η ίδια, μέσω ανάρτησής της στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, τοποθετήθηκε, τονίζοντας πως η εν λόγω κίνηση αποτελεί προσβολή για την Ελλάδα.

Η δημοσίευση της Μιμή Ντενίση

Μέσω της ανάρτησής της λοιπόν, η ηθοποιός και παραγωγός, δημοσίευσε μια σχετική φωτογραφία από την βραδιά που έλαβε μέρος το βράδυ του Σαββάτου στο Βρετανικό Μουσείο, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Ξεκάθαρη προσβολή προς την Ελλάδα η κίνηση του Βρετανικού Μουσείου!! Κ μάλιστα τώρα που συνομιλεί με την κυβέρνηση. Κρατούν φυλακισμένα τα γλυπτά. Τα αριστουργήματα της Ακρόπολης για φόντο σε δείπνα;;; Φωτισμένα με πολύχρωμα λέιζερ;;; Τι ντροπή για την Αγγλία. Νοέμβρη ξεκινάει το ντοκυμαντέρ που κάνουμε με την ΕΡΤ. Και είναι στ αλήθεια αποκαλυπτικό για το τι συνέβη».

{https://www.instagram.com/p/DQCfh07DCiv/?hl=el}

Να σημειωθεί πως το δείπνο, είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα και φιλοξένησε πληθώρα ονομάτων από την showbiz, ενώ έλαβε χώρα σε αρκετές αίθουσες του Μουσείου. Μια από αυτές τις αίθουσες είναι και εκείνη που φιλοξενεί τα γλυπτά από τον Παρθενώνα τα οποία φωτίστηκαν με χρώματα.