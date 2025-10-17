Η προσπάθεια του Νάρκισσου ήταν η αφορμή για να εξαγριωθεί η Ζεν στην πρώτη δοκιμασία αποχώρησης.

Ήδη από τα πρώτα λεπτά της δοκιμασίας αποχώρησης για το GNTM 6- η ένταση και το πάθος είναι φανερά, ωστόσο τόσο η Ζενεβιέβ Μαζαρί – όσο και οι υπόλοιποι κριτές ζητούν το κάτι παραπάνω.

Το concept ήταν κατανοητό για τα μοντέλα, όμως η Ζεν, έχει διαφορετική άποψη, ενώ η προσπάθεια του Νάρκισσου την έφερε εκτός εαυτού με αποτέλεσμα να… πάρει τους δρόμους!

GNTM 6: Έξαλλη η Ζεν με τα μοντέλα

Ο Νάρκισσος λοιπόν, ανέβηκε στην νταλίκα πεπεισμένος ότι είναι εξαιρετικός πάνω στο set.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τις κριτικές, ήταν ιδιαίτερα στατικός και μη αποδοτικός, ενώ προσπαθούσε να κάνει ορισμένες πόζες οι οποίες δεν άρμοζαν στο ζητούμενο θέμα.

Αν και ξεκίνησε δυναμικά πάνω στο χαλί, η πορεία δεν ήταν αυτή που ζητούσαν οι κριτές για το concept, ενώ η Ηλιάνα προσπαθούσε να του υποδείξει το σωστό, όμως οι συμβουλές δεν έφταναν εκεί.

Η Ζενεβιέβ, ακολούθησε για λίγα μέτρα τη νταλίκα αναζητώντας ντουντούκα για να φωνάξει στον Νάρκισσο. Παρά τις προσπάθειες όμως εκείνος δε φαίνεται να την άκουγε.

Γυρνώντας προς τα πίσω, αποκρίθηκε «Θέλω να πάω στο First Dates… Βαρέθηκα…», είπε χαρακτηριστικά. Ήδη ωστόσο από τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους, ακούγονται παράπονα για περαιτέρω βοήθεια από όσο θα έπρεπε.

Σε δεύτερο χρόνο, φτάνοντας προς το σημείο αναμονής, η Ζεν, κοίταξε τα υπόλοιπα 18 μοντέλα με σκοπό να δώσει περισσότερες συμβουλές με την χαρακτηριστική ένταση της φωνής της και τον δυναμισμό που τη διακρίνει λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχω καταλάβει. Τι δεν έχουμε πει, σε ποια γλώσσα θέλετε να σας μιλάμε, γιατί το πηγαίναμε να βγει παρείστικο και μου έχετε σπάσει τα νεύρα. Είναι vide, είναι concept. Θα φτάσει μια πάρα πολύ ωραία λήψη στο πλατό, εκτός concept και ποιος θα φταίει; Γιατί αυτό, δεν θα το ξαναδείτε. Δεν μπορείτε να μας χαλάτε το πιο ωραίο concept. Δηλαδή, πάλι στα Μέγαρα, εγώ θα φύγω με πίεση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο αμέσως επόμενο πλάνο, η Ηλιάνα, η Ζεν και ο Έντι, φαίνεται να συζητούν μεταξύ τους για τις επιδόσεις των μοντέλων με τη Ζεν να σημειώνει: «Δηλαδή, από όλους ο Νάρκισσος;», ενώ ο Έντι συμπλήρωσε: «Είναι απογοητευτικό… Σε κάποιες είναι σα να χορεύει τσάμικο».

«Μπορεί και αποχώρηση να είναι ο Νάρκισσος..», ακούγεται από τα υπόλοιπα μοντέλα.

Όλα θα φανούν στο πλατό.

{https://www.youtube.com/watch?v=r4v5yuZxcNI}