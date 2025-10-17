Η πρώτη δοκιμασία αποχώρησης του GNTM 6, είναι γεγονός!

Σε ρόλο super woman υποδέχτηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τα μοντέλα του GNTM 6.

Σκοπός της; Να καταλάβουν οι διαγωνιζόμενοι ποιο είναι το ζητούμενο της σημερινής, πρώτης δοκιμασία.

Στο set, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Έντι Γαβρηιλίδης, περίμεναν τα επίδοξα μοντέλα όπου τους εξήγησαν ακριβώς τη διαδικασία της δοκιμασίας. Η Ηλιάνα με τη σειρά της, έδωσε μερικές συμβουλές.

GNTM 6: Η πρώτη δοκιμασία αποχώρησης

«Μυστικοί πράκτορες, που προσπαθούν να ξεφύγουν»: Αυτό είναι και το ζητούμενο της σημερινής δοκιμασίας.

Τα μοντέλα λοιπόν καλούνται να αναλάβουν το ρόλο του «Τομ Κρουζ», να ποζάρουν πάνω στο χαλί της κινούμενης νταλίκας, κρατώντας ένα μόλις αντικείμενο.

Η Αθηνά Λιάσκου, πίσω από το φακό ζητάει δυναμισμό και ορμή, ενώ η πόζα έρχεται όταν τα 19 μοντέλα θα βρίσκονται ακριβώς στο σημείο, πάνω από το οδηγό.

Όπως μάλιστα σημείωσε η Ηλιάνα, οι συνθήκες του set, είναι απόλυτα ασφαλείς, καθώς ο κάθε ένας ανεβαίνει στο χαλί, πάντα δεμένος με σχοινιά τα οποία θα κινούνται με την ορμή του κάθε διαγωνιζόμενου.

Ο Έντι με τη σειρά του, ζήτησε δυναμισμό, έκφραση και ταλέντο στη φωτογραφία.

Κυνηγητό, πάθος και θέληση. Πόζες, έκφραση και βλέμμα- όλα όσα είναι απαραίτητα για σήμερα!

Τρία λεπτά, δύσκολες συνθήκες και μόλις μια λήψη είναι αυτή που θα φτάσει στο πλατό και από αυτήν θα κριθούν.

Το GNTM 6, μόλις ξεκίνησε! Ποιος ή ποια θα είναι αυτή που αποχωρεί από το διαγωνισμό.

{https://www.youtube.com/watch?v=tscDslCAVfQ}