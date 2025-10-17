Ένα δυνατό Deal έκλεισε ο τραγουδιστής Γιώργος Δημούδης.

Στο αγαπημένο παιχνίδι του Deal με το Γιώργο Θαναηλάκη, βρέθηκε ο τραγουδιστής Γιώργος Δημούδης, ο οποίος, φαίνεται να διασκέδασε κάθε λεπτό μέσα στο πλατό και ιδιαίτερα όταν κατάφερε να βγάλει εκτός τα πιο μικρά ποσά.

Με ζεϊμπέκικο και ένα μεγάλο χαμόγελο πανηγύρισε όταν βγήκαν από τον πίνακα τα πολλά από τα μικρότερα ποσά, τα 100 ευρώ, ενώ τραγούδησε ένα από τα αγαπημένα του κομμάτια, όταν έκλεισε την καλύτερη συμφωνία, κερδίζοντας 7.500 ευρώ, που είχε μέσα το δικό του κουτί.

Με 7.500 ευρώ έφυγε ο τραγουδιστής από το Deal

Η αλήθεια είναι πως έδωσε μια σκληρή μάχη για να κλειδώσει την καλύτερη συμφωνία, ενώ πρώτα, είχε αρνηθεί και την προσφορά του τραπεζίτη, που όπως φάνηκε, κάτι τέτοιο του βγήκε σε καλό.

Ήδη από την αρχή του επεισοδίου, ο Γιώργος, έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι σπάζοντας το ρεκόρ και ανοίγοντας τα περισσότερα μπλε κουτιά στη σειρά, με αποτέλεσμα να κρατήσει ενεργά τα μεγαλύτερα νούμερα.

Με αφορμή αυτό λοιπόν, γιόρτασε χορεύοντας ένα τραγούδι με τη συνοδεία της φωνής του Βασίλη Καρρά.

Παρά λοιπόν το γεγονός πως αρνήθηκε την προσφορά του τραπεζίτη των 4.000 ευρώ, ο Γιώργος εμπιστεύτηκε το κουτί με τον αριθμό «2» και δικαιώθηκε, καθώς είχε μέσα το ποσό των 750 ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το δικό του κουτί, είχε τις 7.500 ευρώ.

Ο ίδιος λοιπόν, επέλεξε να μην συνεχίσει, να μην ρισκάρει περαιτέρω και διάλεξε να γιορτάσει τη νίκη του ερμηνεύοντας ένα από τα κομμάτια του.

