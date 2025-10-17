Η κάμερα του Alpha στα γυρίσματα της οικογενειακής σειράς «Τρομεροί γονείς».

Η κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα και η Ελισάβετ Οικονόμου βρέθηκαν στο γύρισμα της οικογενειακής κωμωδίας του Alpha, «Τρομεροί γονείς» και μίλησαν με τους πρωταγωνιστές της σειράς.

«Γενικά είμαι πολύ χαρούμενη που κάνω αυτή τη σειρά, γιατί είναι η πιο ξεκούραστη σειρά που έχω κάνει στη ζωή μου» μας λέει αρχικά η Ευδοκία Ρουμελιώτη και συνεχίζει, «είναι κάτι που είναι πάρα πολύ κοντά σε μένα και νομίζω πως εμείς κάνουμε μια κωμωδία με ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Βλέπω πάρα πολλές ομοιότητες στη ζωή μου με την δουλειά μου τελικά… Ο Στέφανος και η Ναταλία είναι ένα ζευγάρι το οποίο είναι αρκετά χρόνια παντρεμένο, αλλά μ’ έναν τρόπο προσπαθεί μέσα στα προβλήματα της καθημερινότητας να κάνει τα πάντα ώστε να μη χαθεί η επαφή του. Έκαναν παιδιά γιατί ήθελαν να κάνουν παιδιά».

Ο Γιώργος Κριθάρας μάς λέει για τον ρόλο του και τη σειρά: «Είμαι ο Στέφανος Στεφανίδης, κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη και είμαι παντρεμένος με την Ναταλία, που είναι από τα Χανιά. Βρέθηκαν στην Αθήνα για σπουδές, παντρεύτηκαν και έχουν κάνει τρία παιδιά. Αυτός έχει σπουδάσει Νομική, γιατί έκανε το χατίρι των γονιών του, και μετά έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και έγινε σεναριογράφος. Δουλεύει από το σπίτι, οπότε έχουμε σχετικό κάτι αντισυμβατικό: ο πατέρας που κάθεται στο σπίτι περισσότερο σε σχέση με την μητέρα η οποία δουλεύει σ’ ένα ταξιδιωτικό γραφείο και λείπει πάρα πολύ. Ουσιαστικά με πάρα πολύ αγάπη προσπαθούν να συντηρήσουν ένα σπίτι και μια οικογένεια, κυρίως συναισθηματικά. Μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει τρυφερότητα ανάμεσα στα ζευγάρια και τα παιδιά λειτουργούν υπέρ αυτού».

Τέλος, ο σκηνοθέτης της σειράς Γιώργος Κικίδης μάς μιλά για τη συνεργασία αυτή: «Νιώθω πολύ τυχερός και ευλογημένος και δεν είναι μόνο λόγια. Πραγματικά νιώθω πολύ τυχερός που συνεργάζομαι όλους αυτούς τους ηθοποιούς. Ευχαριστούμε τον Alpha που μας εμπιστεύτηκε γι’ αυτή τη δουλειά. Εμείς δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

{https://www.youtube.com/watch?v=oNZ-fuPy5Ik}

«Τρομεροί γονείς»: Όσα θα δούμε το Σαββατοκύριακο στον Alpha

Τι θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο στις 20:00…

Στο 3ο επεισόδιο της σειράς, που θα προβληθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, τα παιδιά όπως όλα τα παιδιά σήμερα, είναι κολλημένα σε μια οθόνη.

Η Ναταλία προσπαθεί να τους κάνει να αγαπήσουν την κίνηση, το τρέξιμο, την γυμναστική. Φέρνουν αντιρρήσεις όλοι, ακόμη και ο Στέφανος. Η Ναταλία αποφασίζει να επιβάλλει αυστηρά μέτρα.

Το ίδιο κάνει και στο γραφείο. Στέλνει τον Σταύρο στον γύρο των αρχαιοτήτων της Αθήνας με τα πόδια. Και τα παιδιά και οι τουρίστες και κυρίως ο Σταύρος, βρίσκουν φανταστικούς τρόπους να λουφάρουν.

Η Λίλα η καινούρια γειτόνισσα μανικιούρ πεντικιούρ αντιθέτως θέλει ντε και καλά να φτιάξει τα νύχια του Στέφανου σαν δώρο γνωριμίας της καλής γειτόνισσας, αλλά και γιατί πάντα ήθελε να παίξει στην τηλεόραση, σινεμά θέατρο ο,τιδήποτε και μόλις έμαθε τι δουλειά κάνει ο Στέφανος.

Ο Θωμάς έχει ένα τρυφερό τετ α τετ με την Ντίνα και ο Στέφανος λέει στην Ναταλία ότι η καλύτερη γυμναστική για τον άνθρωπο είναι ο έρωτας.

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στις 20:00, ο Στέφανος και η Ναταλία αποφασίζουν να δείξουν στα παιδιά πώς πήγαιναν παλιά οι δυο τους εκδρομές με σκηνή και υπνόσακους στη φύση.

Αρχίζουν τις προετοιμασίες. Ταυτόχρονα ο Θωμάς μαζεύει λεφτά για την εκδρομή του σχολείου αλλά απογοητεύεται από την απόφαση της Ντίνας να μην πάει και να μείνει σπίτι της να διαβάσει για τις εξετάσεις.

Ο Ερμής φέρνει κρυφά στο σπίτι από το σχολείο μια κούκλα ανατομίας από την οποία σχεδιάζει να έχει σοβαρό κέρδος. Τα μικρά αποφασίζουν να φτιάξουν τις σχέσεις Θωμά Ντίνας με έναν πολύ αθέμιτο τρόπο.

Στέφανος και Ναταλία χρησιμοποιούν τη σκηνή και τους υπνόσακους αλλά όχι εκεί που σχεδίαζαν.

«Τρομεροί γονείς», κάθε Σάββατο & Κυριακή στις 20:00.