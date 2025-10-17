Η δραματική, καθημερινή σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς», έρχεται με νέες εξελίξεις και γεγονότα που θα ταράξουν τα νερά και τις ισορροπίες στην οικογένεια Καλλιγά.
Σήμερα, Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός επενδυτής που έρχεται είναι η τελευταία ελπίδα για τη σωτηρία της αυτοκρατορίας του Θεόφιλου Καλλιγά, όμως ο Χάρης προσπαθεί να τον σαμποτάρει.
Η Ζωή έρχεται αντιμέτωπη με το τελεσίγραφο των δίδυμων κι ο Λευτέρης δέχεται μια απροσδόκητη πρόταση από τον Θεόφιλο που θα ανατρέψει τα δεδομένα.
Η Φωτεινή, διχασμένη ανάμεσα στο καθήκον και τα συναισθήματά της για τον Ορφέα, προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις, όμως εκείνος την πλησιάζει όλο και περισσότερο.
«Να μ’ αγαπάς»- Όσα θα δούμε τη νέα εβδομάδα
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στις 20:00
Επεισόδιο: 11
Ένα ξεχασμένο e-mail από την τράπεζα δημιουργεί πανικό και επισπεύδει τις προετοιμασίες του γάμου της Άννας και του Ορφέα. Ο Λευτέρης γίνεται δεκτός ως ήρωας στο σπίτι των Καλλιγά αλλά η παρουσία του σπέρνει ταυτόχρονα φόβο.
Μια χαμένη επιταγή φέρνει όλο και πιο κοντά τις αποκαλύψεις για τον Χάρη. Ο Μάκης τροφοδοτεί χωρίς να το ξέρει τα όνειρα της Σοφίας, ενώ ο Άγγελος πέφτει θύμα της ίδιας της παγίδας του. Ο Λευτέρης βρίσκει τρόπο να υπενθυμίζει στην μητέρα του την υπόσχεσή της και ο χρόνος για τη Ζωή αρχίζει να μετρά αντίστροφα!
Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στις 20:00
Επεισόδιο: 12
Οι προετοιμασίες για το μπατσελορέτ της Άννας εντείνονται με την Εβίτα να έχει το γενικό πρόσταγμα. Η Σοφία επιμένει να αγνοεί τις προειδοποιήσεις για όσα θα συμβούν.
Η Νικαίτη ανησυχεί μήπως όλα γυρίσουν μπούμερανγκ. Η θλίψη της Άννας γρήγορα θα μετατραπεί σε τρόμο μα δε θα τολμά να μιλήσει. Ο Θεόφιλος παίρνει μάταια τα μέτρα του για αποτρέψει νέα εμπόδια για το γάμο. Ο Ορφέας προσπαθεί να προσεγγίσει την αγαπημένη του όμως εκείνη του κλείνει το δρόμο.
Λευτέρης και Φωτεινή είναι πια αποφασισμένοι να ανοίξουν το στόμα τους και η Ζωή σε πανικό αναγκάζεται να ομολογήσει.
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, στις 20:00
Επεισόδιο: 13
Η Ζωή εξομολογείται στη Νικαίτη το μεγάλο της μυστικό. Είναι η μητέρα των διδύμων. Την ίδια ώρα, τo μπάτσελορ της Άννας μετατρέπεται σε εφιάλτη, καθώς η Εβίτα δείχνει στους καλεσμένους άγνωστες προσωπικές φωτογραφίες της Άννας.
Η ταπείνωση είναι αφόρητη, το σπίτι των Καλλιγά μετατρέπεται σε αρένα και η Άννα αποφασίζει να αποδράσει με τον Λευτέρη να την βοηθά. Ο Ορφέας είναι συντετριμμένος με την πράξη της αδερφής του και αυτό τον φέρνει πολύ κοντά στη Φωτεινή.
Ο Θεόφιλος συγκεντρώνει τους πάντες για ανάκριση. Η απουσία του Λευτέρη κινεί υποψίες, ενώ ο μικρός Γάκης κρατά το κλειδί της αλήθειας καθώς έχει δει τον Λευτέρη και την Άννα μαζί..
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στις 20:00
Επεισόδιο: 14
Μετά την αποχώρηση της Άννας, ο Θεόφιλος και η Σοφία προσπαθούν να αποσπάσουν πληροφορίες από τον μικρό Γάκη, που όμως καλύπτει τον Λευτέρη. Η Σοφία μιλάει με την Άννα στο τηλέφωνο, μα εκείνη είναι ανένδοτη. Τα δίδυμα απειλούν τη Ζωή με αποκάλυψη.
Προσπαθεί να τους καθυστερήσει, προτάσσοντας την αρρώστια του Θεόφιλου. Ο Θεόφιλος πέφτει σε απόγνωση όταν ολοκληρώνεται η πώληση του πατρικού. Ο Άγγελος θριαμβευτής, παραλαμβάνει τα κλειδιά του πατρικού των Καλλιγά. Ανακαλύπτει μια φωτογραφία της μητέρας του και καθώς το παρελθόν του επιτίθεται, ορκίζεται εκδίκηση.
Η Άννα προτείνει στον Λευτέρη να πάει να τη βρει στην Αθήνα. Ο Θεόφιλος ανησυχεί μήπως ο πατέρας της Άννας πεθάνει, πριν προλάβουν να κάνουν τεστ dna. Η Σοφία παθαίνει έμφραγμα, και η Άννα μόλις το πληροφορείται επιστρέφει για να βρίσκεται κοντά στη μητέρα της.
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, στις 20:00
Επεισόδιο: 15
Η Σοφία είναι στο νοσοκομείο και η Άννα της ζητά συγγνώμη συντετριμμένη. Ο Ορφέας εντοπίζει τον Μπέκο που ομολογεί πως ο Χάρης τον έβαλε να του χαλάσει τη συμφωνία με τους Αμερικανούς.
Ο Άγγελος κινείται για να καταστρέψει οικονομικά τον Θεόφιλο, ενώ η Νικαίτη λέει στη Ζωή ότι τα δίδυμα θα τις καταστρέψουν. Ο Λευτέρης σοκάρεται όταν μαθαίνει ότι το έμφραγμα της Σοφίας ήταν σκηνοθετημένο, για να παντρευτεί η Άννα τον Ορφέα.