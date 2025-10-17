Με ανατροπές και αποκαλύψεις έρχονται τα νέα επεισόδια του «HOTΕΛ ΕΛVIRA»!

Η αποκάλυψη της ταυτότητας του Χάρι θα φέρει αναταράξεις στα επόμενα επεισόδια της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA: Δευτέρα 20, Τρίτη 21 και Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στις 21:00, στο MEGA.

Η Ελβίρα γράφει ένα ερωτικό γράμμα στον Χάρι πριν μάθει την αλήθεια για την πραγματική του αποστολή στο νησί. Εκείνος, έχοντας μετανιώσει για το σχέδιο με τη Raptor, ταξιδεύει στο Λονδίνο και προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για το ξενοδοχείο. Μια ρομαντική μονοήμερη στη γαλάζια σπηλιά καταλήγει σε ναυάγιο με απρόβλεπτες συνέπειες.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια του «HOTΕΛ ΕΛVIRA»;

Επεισόδιο 9 – «Πόλεμος Πάντων Πατήρ» (Β) (Δευτέρα 20 Οκτωβρίου)

Ο Παντελής βάζει μέσον την παλιά γνωστή του από την Εφορία Αρχαιοτήτων, την Πελαγία, να διαδώσει ότι το HOTΕΛ ΕΛVIRA είναι δήθεν χτισμένο πάνω σε αρχαία και γι’ αυτό αναστέλλεται η λειτουργία του.

Στο σχέδιο μπλέκεται άθελά του και ο Ηλίας, ο οποίος απολαμβάνει τον θαυμασμό του πατέρα του και όχι μόνο, αγνοώντας ότι ο καθένας τον χρησιμοποιεί για δικό του όφελος.

Η Λαμπρινή όμως ζηλεύει την υπεύθυνη αρχαιοτήτων και οι ενέργειές της μπορεί να τινάξουν στον αέρα το σχέδιο του Παντελή.

Μέχρι να έρθει στο φως όλη η πλεκτάνη, ο Γιάννης εκμεταλλεύεται τον ντόρο γύρω από τα αρχαία για να στήσει μια διαδικτυακή μπίζνα πώλησης δήθεν αρχαίων κτερισμάτων, που τα προωθεί η Νούλη ντυμένη ως ιέρεια, κάνοντας ταυτόχρονα εξάσκηση για τον ρόλο της στην τραγωδία.

Η Ελβίρα τελικά γράφει ένα ερωτικό γράμμα στον Χάρι για να το διαβάσει στο αεροπλάνο, αλλά δυστυχώς μαθαίνει την αλήθεια γι’ αυτόν από τον Φίλιππο, όταν εκείνος έχει ήδη φύγει.

Γκεστ επεισοδίου: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Επεισόδιο 10 – «Η Διαφήμιση του Αιώνα» (Τρίτη 21 Οκτωβρίου)

Ενώ ο Χάρι στα κεντρικά γραφεία της Raptor προσπαθεί να κερδίσει ευνοϊκούς όρους και χρόνο για το ξενοδοχείο, η Ελβίρα, θυμωμένη για τον διπλό του ρόλο, προσπαθεί να αυξήσει τα έσοδά τους, διαφημίζοντας το ξενοδοχείο ως all-year sensory experience hotel, ώστε να ξεκινήσουν να έρχονται πελάτες.

Ο καθένας όμως από την ομάδα της καταλαβαίνει εντελώς διαφορετικά την έννοια της «βιωματικής εμπειρίας» και έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους.

Ταυτόχρονα ο Παντελής ετοιμάζει τη δική του διαφήμιση και διασύρει στις ειδήσεις το ξενοδοχείο Ελβίρα.

Τη δημόσια εικόνα τους σώζει ο Χάρι επιστρέφοντας, δεν μπορεί όμως να εξηγήσει την παγωμένη στάση της Ελβίρας.

Γκεστ επεισοδίου: Δημήτρης Μπίτος, Γιάννης Δαββέτας, Χάρης Μπούκουλας

Επεισόδιο 11 – «SOS» (Α) (Πέμπτη 23 Οκτωβρίου)

Ο Χάρι προτείνει στην Ελβίρα να κάνουν μια δοκιμαστική μονοήμερη εκδρομή στη γαλάζια σπηλιά ώστε να είναι έτοιμοι να την προτείνουν στους τουρίστες, αλλά ο αληθινός του στόχος είναι να βρεθούν μόνοι και να συμφιλιωθούν.

Την τελευταία στιγμή τους φορτώνονται όλοι. Ο Παντελής μαθαίνει για την εκδρομή της Ελβίρας και σαμποτάρει τη βάρκα με τη βοήθεια του Ηλία. Έτσι Ελβίρα, Χάρι, Γιάννης, Φίλιππος, Ντίνα και Νούλη, ξεμένουν σε ένα ξερονήσι με λιγοστό νερό, καθόλου φαγητό και χωρίς σήμα στο κινητό.

Στο μεταξύ, η διάσημη Αγγλίδα blogger που γράφει μόνο για νεοσύστατα ξενοδοχεία καταλήγει στο Ελβίρα, που έχει μείνει να το φυλάει ο Θεμιστοκλής. Τον ερωτεύεται κεραυνοβόλα, ως άλλη Σίρλεϊ Βάλενταϊν.

Στο ξερονήσι, οι αντιφατικές οδηγίες του Γιάννη, που δεν ξέρει από οδηγίες επιβίωσης, έχουν ως αποτέλεσμα η Ντίνα να παραπατήσει, να χτυπήσει στον βράχο και να χάσει τις αισθήσεις της.

Γκεστ επεισοδίου: Τόνια Σωτηροπούλου, Γιάννης Σπαλιάρας