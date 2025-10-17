«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Παρασκευή στις 20:00.

«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00 - Τι θα δούμε

Ο Αμερικανός επενδυτής που έρχεται είναι η τελευταία ελπίδα για τη σωτηρία της αυτοκρατορίας του Θεόφιλου Καλλιγά, όμως ο Χάρης προσπαθεί να τον σαμποτάρει.

Η Ζωή έρχεται αντιμέτωπη με το τελεσίγραφο των δίδυμων κι ο Λευτέρης δέχεται μια απροσδόκητη πρόταση από τον Θεόφιλο που θα ανατρέψει τα δεδομένα.

Η Φωτεινή, διχασμένη ανάμεσα στο καθήκον και τα συναισθήματά της για τον Ορφέα, προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις, όμως εκείνος την πλησιάζει όλο και περισσότερο.

Την ίδια ώρα, ο Άγγελος, πλέκει το δίχτυ της εκδίκησης, έτοιμος να καταστρέψει τον Καλλιγά.

