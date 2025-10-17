Η πιο ανατρεπτική μαύρη κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;» - Νέο επεισόδιο Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στις 22:30.

Η κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχεται τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

«Γιατί ρε πατέρα;»: Η πιο ανατρεπτική μαύρη κωμωδία - Όσα θα δούμε στο 5ο επεισόδιο

Μετά τον πυροβολισμό και την εξαφάνιση της Βιβής, ο Νίκος και ο Φώντας βρίσκονται σε πανικό.

Αποφασίζουν να πουν την αλήθεια και στους υπόλοιπους προκειμένου να καταφέρουν να βρουν όλοι μαζί μία λύση.

Τελικά, αποκαλύπτεται ότι η Βιβή βρίσκεται όμηρος του Μιχαήλου.

Την κρατάει στο σπίτι του και θα την αφήσει ελεύθερη μόνο αν δώσει τα λεφτά ο ένας από τους τρεις που τα έχει. Τα δύο αδέρφια, με τη βοήθεια του Τάσου και της Διαμάντως, αποφασίζουν να βοηθήσουν τη Βιβή στήνοντας ένα παράτολμο σχέδιο…

«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου- Δευτέρα στις 22:30 στον ΑΝΤ1