Η κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχεται τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.
«Γιατί ρε πατέρα;»: Η πιο ανατρεπτική μαύρη κωμωδία - Όσα θα δούμε στο 5ο επεισόδιο
Μετά τον πυροβολισμό και την εξαφάνιση της Βιβής, ο Νίκος και ο Φώντας βρίσκονται σε πανικό.
Αποφασίζουν να πουν την αλήθεια και στους υπόλοιπους προκειμένου να καταφέρουν να βρουν όλοι μαζί μία λύση.
Τελικά, αποκαλύπτεται ότι η Βιβή βρίσκεται όμηρος του Μιχαήλου.
Την κρατάει στο σπίτι του και θα την αφήσει ελεύθερη μόνο αν δώσει τα λεφτά ο ένας από τους τρεις που τα έχει. Τα δύο αδέρφια, με τη βοήθεια του Τάσου και της Διαμάντως, αποφασίζουν να βοηθήσουν τη Βιβή στήνοντας ένα παράτολμο σχέδιο…
{https://www.youtube.com/watch?v=j16cPcou39o}
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου- Δευτέρα στις 22:30 στον ΑΝΤ1