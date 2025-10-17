Save the date για το προτελευταίο επεισόδιο «Σέρρες»: Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Οι «Σέρρες» φτάνουν σιγά-σιγά στο τέλος τους, αλλά –όπως κάθε ωραία ιστορία– κρατούν τις πιο δυνατές στιγμές για το φινάλε. Στο προτελευταίο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου, οι ήρωες προσπαθούν να βρουν λίγο φως μέσα στο χάος των σχέσεων, των παρεξηγήσεων και της αγάπης. Με το γνώριμο μείγμα τρυφερότητας και χιούμορ, θα μας θυμίσει γι’ άλλη μια φορά ότι, όσο κι αν διαφωνούμε, η ζωή είναι πιο όμορφη όταν τη μοιραζόμαστε.

Save the date για το προτελευταίο επεισόδιο: Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Spoiler alert: θα γελάσεις, θα συγκινηθείς και θα θυμηθείς γιατί αγάπησες τις «Σέρρες» από την πρώτη στιγμή!

«Σέρρες»: Όσα θα δούμε στο προτελευταίο επεισόδιο της σειράς

Η Νάνσυ επιστρέφει στις Σέρρες με άδεια χέρια και ακόμα πιο άδεια τσέπη. Η οικογένεια μαζεύεται για να τη «στηρίξει», αλλά καταλήγει να αποδομεί κάθε της πρόταση.

Με ένα σπίτι 300 τετραγωνικών, μια καριέρα που κατέρρευσε και μια αποθήκη γεμάτη κινέζικα «ιταλικά» ρούχα, η Νάνσυ προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια της, ή τουλάχιστον να βρει πού θα κοιμηθεί το βράδυ.

Ένα επεισόδιο γεμάτο αλήθειες, υπερβολές και την κλασική διαπίστωση: η οικογένεια είναι πάντα εκεί για σένα, αλλά και λίγο… απέναντι από σένα.

{https://www.youtube.com/watch?v=zZiOpRacU14}