Το δαχτυλίδι, το ενδεχόμενο του γάμου της και το GNTM- Όσα αποκάλυψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Στον φακό της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία χαμογελαστή και ανανεωμένη, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις του δημοσιογράφου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Παρασκευή 17, η ίδια, μίλησε για τον σύντροφό της, το γάμο της και το αν έχει κανονίσει κάτι σχετικά με αυτό, ενώ από τη συζήτηση δεν έλειψε το GNTM και το Shopping Star

Όσα αποκάλυψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου λοιπόν, απάντησε σε όλα τα σχετικά ερωτήματα, λέγοντας πως ακόμη δεν έχει παντρευτεί, ωστόσο δεν βιάζεται ακόμη, καθώς ήδη έχει ήδη δεσμευτεί με τον ίδιο άνθρωπο στο παρελθόν: «Όχι καλέ, βόλτα έκανα», αποκρίθηκε αρχικά, ενώ στην συνέχεια έδωσε απαντήσεις για τα σχετικά δημοσιεύματα που την θέλουν να έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες του γάμου της: «Άλλο τι λέει ο τίτλος και άλλο τι λέω εγώ. Δεν θα το έλεγα αν ίσχυε, αλλά επειδή ο Γιάννης δεν ήταν μαζί μου, ας μην αφήνουμε τον γαμπρό έξω από τον χορό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αμέσως μετά μάλιστα, σημείωσε πως οι δύο τους, δεν έχουν κάνει καμία σχετική προετοιμασία, ωστόσο έχουν αναφερθεί στα μπάτσελορ που ο κάθε ένας θα ήθελε: «Δεν το έχουμε τρέξει, είμαστε πάρα πολύ καλά. Ζούμε τη φάση του αρραβώνα που παλιά έπαιρνε πολύ καιρό. Είχαμε ξαναπαντρευτεί, οπότε γιατί να μην το ζήσουμε;. Δεν έχουμε προγραμματίσει τίποτα. Δεχόμαστε προτάσεις. Μόνο για το μπάτσελορ έχουμε συζητήσει. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μπάτσελορ και να μην παντρευτούμε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddkfgfr4v075?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Δεν ξέρω αν θα παντρευτούμε. Έχω παντρευτεί ήδη με αυτό τον άνθρωπο. Μου έχει κάνει την πρόταση που σημαίνει ότι θέλει να με παντρευτεί, οπότε αυτό που θέλω το πήρα. Δεν θα αλλάξω όνομα, ούτε ο Γιάννης αν και πολλοί τον λένε Παπαγεωργίου, τον μπερδεύουν. Είμαι πολύ καλά», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Παρ’ όλα αυτά ο δημοσιογράφος της εκπομπής, στάθηκε στο αστραφτερό δαχτυλίδι στο χέρι της Ηλιάνας, κάνοντας πλάκα για αυτό, καθώς όπως σημείωσε: «Παίρνεις πόρσε»: «Δεν έχω ρωτήσει τον γαμπρό πόσο κάνει το δαχτυλίδι! Παίρνεις πόρσε με αυτό; Στην Ελλάδα δεν παίρνεις μόνο με επιδοτήσεις πόρσε;», αποκρίθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Μιλώντας για το GNTM δήλωσε ενθουσιασμένη: «Εμείς τα καταφέραμε, βγήκε το καλοκαίρι, έχουμε ένα τρομερό casting, ανυπομονώ να αρχίσουν τα επεισόδια και να γνωρίσετε πραγματικά τα παιδιά»

«Μου λείπουν οι συνεργάτες μου. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό, το κανάλι έχει τις απαντήσεις», αναφερόμενη στο Shopping Star.