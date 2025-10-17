«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Απόψε στις 21:00 και κάθε Παρασκευή με διπλό επεισόδιο στον Alpha!

O Γιάννης Στεφόπουλος, που υποδύεται τον Πέτρο Σαραντάρη, θείο της Μαγδαληνής, στην σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», μίλησε στον Χάρη Χρονόπουλο και την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Ο ταλαντούχος ηθοποιός περιέγραψε τον ρόλο του Πέτρου και αποκάλυψε αν θα αποδειχτεί ο «κακός» της ιστορίας.

Όσα αποκάλυψε ο Γιάννης Στεφόπουλος για «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»

«Ο Πέτρος φεύγει από το Σικάγο κυνηγημένος μαζί με την Άννα, τη γυναίκα του, και είναι ο άνθρωπος που είναι χωμένος στη νύχτα, ένας μαφιόζος της εποχής. Ενώ υπόσχεται στην Άννα ότι στην Ελλάδα θα αλλάξει, συνεχίζει και προσπαθεί να επεκταθεί στη νύχτα του Πειραιά. Το «καλός» ή «κακός» χαρακτήρας έχει να κάνει με το κατά πόσο επηρεάζουν οι πράξεις σου άλλους ανθρώπους. Αν το δούμε από αυτή τη σκοπιά, όσο καλό πρόσωπο και να δείχνει ο Πέτρος, σίγουρα ο ρόλος του είναι κακός».

{https://www.youtube.com/watch?v=MYbiUNiy28w}

Σχετικά την εμπειρία του από τα γυρίσματα της σειράς, ο Γιάννης Στεφόπουλος εξομολογήθηκε πως: «Παρόλο που δεν είχα ξαναδουλέψει με τους συγκεκριμένους ηθοποιούς, θεωρώ ότι είναι, αν όχι η καλύτερη συνεργασία που έχω κάνει, σίγουρα μία από τις καλύτερες».

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε ακόμα για την κόρη του, την καριέρα του στον τομέα των μεταγλωττίσεων και την θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί.

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

{https://www.youtube.com/watch?v=p5I8fgrucc0}