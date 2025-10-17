Η Κλειώ Δενάρδου μιλάει για τη ζωή της στο «Στούντιο 4».

Για το πρώτο μαγαζί που τραγούδησε, την οικογένειά της και τις κρίσιμες αποφάσεις που χρειάστηκε να πάρει μετά τον ερχομό του γιου της, μίλησε η Κλειώ Δενάρδου το απόγευμα της Παρασκευής στο «Στούντιο 4».

Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, η εμβληματική ερμηνεύτρια, μίλησε με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο τόσο για την μουσική της πορεία όσο και για τις εμπειρίες ζωής που αποκόμισε από το τραγούδι, τις συνεργασίες της και την οικογένειά της.

Όσα ανέφερε η Κλειώ Δενάρδου στο «Στούντιο 4»

Μεταξύ άλλων λοιπόν, η τραγουδίστρια, απάντησε στις ερωτήσεις των δύο παρουσιαστών αναφορικά με τα πρώτα της βήματα στη λυρική σκηνή, ενώ αναφέρθηκε και στο πρώτο μαγαζί στο οποίο τραγουδούσε επί επτά ολόκληρα έτη: «Ήταν η «Παλιά Αθήνα» και αυτό γιατί με ζήτησε ο μαέστρο, ήταν ο Γιώργος Κατσαρός, ο αγαπημένος Γιώργος και τραγούδησα τραγούδια του και έτσι σιγά – σιγά μπήκα μέσα σε αυτό το κύκλωμα. Αλλά ήμουν τέτοια τραγουδίστρια που εκεί στην «Παλιά Αθήνα» κάθισα 7 χρόνια. Όταν έβρισκα μια ωραία ατμόσφαιρα και έναν φίλο οικείο που να με εμπνέει να τραγουδώ… Κάθισα 7 χρόνια. Στο «Πλακιώτικο Σαλόνι» στο «Ακροπόλ» που το είχε ο Γιώργος Μουζάκης, άλλα 7 χρόνια», ανέφερε αρχικά και διευκρίνισε:

«Θέλω να πω 3- 4 μαγαζιά και τελείωσε μετά η καριέρα. Μετά άρχισε να «ξεφτίζει» η Πλάκα και απομακρύνθηκα και εγώ γιατί είχα αποκτήσει και ένα παιδί. Είχα κάνει οικογένεια. Έκανα το γιόκα μου λίγο αργά. Δηλαδή πέρασαν περίπου 7 χρόνια μετά το γάμο μου με τον άντρα μου και αφοσιώθηκα», δήλωσε χαρακτηριστικά αναφερόμενη τόσο στην οικογένειά της – όσο και στους λόγους για τους οποίους επέλεξε να απέχει από τη σκηνή.

Σε δεύτερο χρόνο, μοιράστηκε ορισμένες εμπειρίες της από τη στιγμή που σταμάτησε τις συνεργασίες με μαγαζιά: «Πήγα στο εξωτερικό, σε συναυλίες πολλές, γύρισα όλο τον κόσμο. Νέα Υόρκη, Καναδά, Ασία, Βραζιλία, εκεί έκανα και το φεστιβάλ της Βραζιλίας και τραγούδησα και στο «Μαρακανά» στο μεγάλο στάδιο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddko6nzynjw9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, απάντησε στην ερώτηση της Νάνσυ Ζαμπέτογλου, αναφορικά με το αν υπήρχαν δυσκολίες εκείνη την εποχή για ένα κορίτσι που ξεκινούσε την καριέρα της στη μουσική σκηνή: «Όχι δεν είχα θέματα… Τίποτα. Είχα τον άντρα μου. Τον γνώρισα 24 ετών. Αυτός ο άνθρωπος ήταν για μένα στυλοβάτης γιατί με συμβούλευε. Ήταν και από άλλο κλάδο, στην αστυνομία. Αλλά είχε ταλέντο…», σημείωσε μιλώντας για τον σύζυγό της.

Με αφορμή αυτό, τέθηκε και η ερώτηση για το πώς ήταν εκείνη την εποχή να ανακοινώσει σε κάποιον πως είναι τραγουδίστρια: «Πολύ (εύκολο). Πέρασα από μεγάλα τεστ για να καθιερωθώ σα γυναίκα του. Πέρασα από τσεκ- απ. Να ξέρει που βρίσκομαι, πού κάνω εκπομπές… Δεν υπήρχε ανησυχία. Απλά επειδή ήξερα τον χαρακτήρα του, πήγαινα με τα νερά του. Δεν ήθελα να τον στενοχωρήσω…».

Επιστρέφοντας στο θέμα της καριέρας, τέθηκε το ερώτημα για το αν ήταν δεδομένο πως μόλις έρθει η οικογένεια- η καριέρα θα τελειώσει. Πάνω σε αυτό η Κλειώ Δενάρδου, ανέφερε:

«Ναι, το φιλοσόφησα πάρα πολύ. Γιατί άκουγα άλλες που τις είχαν πειράξει, είχαν μελαγχολήσει όταν σταματούσε η καριέρα. Εγώ το φιλοσόφησα και απομακρύνθηκα όταν άρχισε ο γιος μου να μεγαλώνει και να πηγαίνει σχολείο. Μπορούσα να πάω σε μια συναυλία, αλλά όχι βραδινή δουλειά», σημείωσε αρχικά και έσπευσε να συμπληρώσει:

«Δεν ήμουν και ευχαριστημένη σε αυτά τα μεγάλα τα θηρία, τα κέντρα. Δεν μου άρεσε αυτό. Έκανα μερικές εμφανίσεις. Σε συναυλίες είναι διαφορετικά και είναι άλλο το κέντρο…».