Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Έλενα Χαραλαμπούδη στο Γιώργο Λιάγκα.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό», βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής η κωμική ηθοποιός Έλενα Χαραλαμπούδη, η οποία παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Η ίδια, έγινε ευρέως γνωστή κυρίως από τα βίντεο που αναρτά στα μέσα κοινωνική δικτύωσης, ενώ σήμερα, μίλησε για την οικογένειά της και την καριέρα της. Μάλιστα, χρησιμοποιώντας το χιούμορ της, σχολίασε για τον δημοσιογράφο- παρουσιαστή τα συναισθήματα που της προκαλεί.

Χαραλαμπούδη σε Λιάγκα: «Φυσικά και σε φοβάμαι…»

Ο Γιώργος Λιάγκας λοιπόν, χαμογελαστός, υποδέχτηκε την ηθοποιό στο πλατό της εκπομπής, ωστόσο η ίδια φαινόταν ιδιαίτερα αμήχανη και αγχωμένη. Με αφορμή λοιπόν αυτό το συναίσθημα, απευθύνθηκε στον οικοδεσπότη της, λέγοντας του: «Δεν είμαι πολύ της δημοσιότητας. Αισθάνομαι τεράστιο άγχος και σήμερα που θα ερχόμουν εδώ. Φυσικά και σε φοβάμαι. Είσαι φοβιστικός επειδή είσαι ετοιμόλογος και κάνεις ερωτήσεις to the point και δεν είμαι συνηθισμένη σε συνεντεύξεις». Σε αυτό το σημείο ωστόσο, ο Γιώργος Λιάγκας προσπάθησε να την καθησυχάσει.

Όσον αφορά τα επαγγελματικά της, ο Γιώργος Λιάγκας τη ρώτησε: «Αισθάνεσαι μια μικρή Ιωάννα Τούνη;», με τη σειρά της ωστόσο η ηθοποιός, απάντησε με χιούμορ, εξηγώντας πως κάνει κάτι διαφορετικό από την γνωστή Influencer:

«Ευχαριστώ που με λες μικρή και Τούνη γιατί έχει φοβερό σώμα, αλλά δεν θεωρώ τον εαυτό μου Influencer. Κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν καταλαβαίνω και τον όρο. Είμαι και ηθοποιός και κάνω κάποια βίντεο που έχουν να κάνουν με την μυθοπλασία. Στην αρχή δεν το έκανα για να βγάλω χρήματα. Τώρα φυσικά και θεωρώ ότι έχει αντίκτυπο αλλά δεν μπορώ να πουλήσω κάτι. Θαυμάζω που μπορούν να το κάνουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddkgqvq4nolt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Συνέχισε μάλιστα αναφερόμενη στον κωμικό Αλέξανδρο Τσουβέλα, με τον οποίο και συνεργάζεται: «Έχουμε φιλική σχέση. Είναι φοβερός κωμικός. Με βοήθησε πολύ. Βοήθησε να πιάσω και το αντρικό κοινό γιατί το γυναικείο το είχα εξαντλήσει. Έχει πολύ μεγάλο ταλέντο και στο να παίζει και στο να ακούει».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Λιάγκας, αναρωτήθηκε για ποιον λόγο η ίδια αισθάνεται περισσότερη αμηχανία στην τηλεόραση παρά στα μέσα κοινωνική δικτύωσης: «Είναι πιο στημένο εδώ, έχει άλλους κανόνες. Είναι άλλος τρόπος, άλλο κοινό. Δεν ξέρω που απευθύνεται. Είναι χωρισμένα τα κοινά. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να κράζουμε αυτούς που κάνουν τηλεόραση κι αυτοί εμάς. Θέαμα κάνουμε όλοι, απλά το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο. Όποιος λέει ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα νούμερα λέει ψέματα, αλλά αν δεν πάει καλά ξέρω ότι θα πιάσει το κοινό στο Youtube, απλά μπορεί να μην πάει καλά στην τηλεόραση».

«Δεν είσαι φοβιστικός, βλακείες έλεγα», επισήμανε η Έλενα Χαραλαμπούδη με το τέλος της συζήτησης.