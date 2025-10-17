Η Ελένη Φουρέιρα δίνει στο «αέρα» το πρώτο hit από το επικείμενο νέο album της.

Η Ελένη Φουρέιρα κυκλοφορεί το νέο hit «Alleluia», το πρώτο από το επικείμενο album της, μέσα από το οποίο θα ορίσει για ακόμα μια φορά τις τάσεις στην ελληνική pop σκηνή.

Το «Alleluia», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είνα ένα μοντέρνο τραγούδι που ενώνει το pop με το gospel και την ξεχωριστή «μαγεία» της Ελένης Φουρέιρα. Τη μουσική και τους στίχους έγραψαν οι Arcade.

Με το «Alleluia», η κορυφαία pop star, η μοναδική γυναίκα καλλιτέχνις στη χώρα μας με διαμαντένιο album και no1 γυναίκα καλλιτέχνις από την Ελλάδα στο Spotify, σηματοδοτεί την κυκλοφορία του νέου album της με τίτλο «Hybrid» που θα είναι ψηφιακά διαθέσιμο την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου.

Ταυτόχρονα, η Ελένη Φουρέιρα ετοιμάζεται για περιοδεία σε μεγάλες πόλεις και εμβληματικούς χώρους σε 6 χώρες της Ευρώπης, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν οι εμφανίσεις της στην Αθήνα, ένα concept - πρόταση με την ξεχωριστή καλλιτεχνική υπογραφή της.

Βρείτε το «Alleluia» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/EleniFoureira-Alleluia