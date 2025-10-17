Όσα ανέφερε για την απόφασή του να συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή του GNTM.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Breakfast@Star», βρέθηκε το πρωί της Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, ο Έντι Γαβριηλίδης, ο οποίος για πρώτη φορά, φέτος, δίνει το τηλεοπτικό παρών με τη συμμετοχή του στο project μόδας, GNTM.

Με αφορμή αυτό λοιπόν, ο Έντι Γαβριηλίδης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής και αναφέρθηκε στις συνθήκες πίσω από την απόφασή του να πει το «ναι».

Όσα ανέφερε ο Έντι Γαβριηλίδης για το GNTM

«Νομίζω ότι ήταν η συγκυρία των πραγμάτων και ήταν η σωστή στιγμή για να γίνει αυτό το πράγμα για μένα. Δηλαδή η τηλεόραση ήρθε όταν ήμουν κι εγώ έτοιμος για να το κάνω. Είχα τακτοποιήσει λίγο τις δουλειές μου για να μπορώ να το κάνω», σημείωσε αρχικά ο ίδιος, μιλώντας για την απόφασή του.

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, ο δημιουργός και μοντέλο, ανέφερε πως οι συνθήκες τις ζωής του ήταν οι κατάλληλες, ώστε να του δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχει στο τηλεοπτικό project μόδας:

«Το GNTM ήρθε σε μια στιγμή που ήμουν ήρεμος και σίγουρος. Δεν είχα το άγχος των άλλων επιχειρήσεων. Είχαν μπει τα πράγματα σε μια ροή οπότε κι εγώ μπορούσα να έρθω, να δεθώ και να το ευχαριστηθώ», και συνέχισε μιλώντας για το πώς ήρθε η πρόταση: «Ήταν ιδέα μιας καλής φίλης. Μου είχε πει «θα το ‘κανες;» της λέω: «Ναι θα το έκανα, γιατί να μην το κάνω, η δουλειά μου είναι θα το ευχαριστηθώ…». Μ’ αρέσουν οι προκλήσεις, βαριέμαι εύκολα, θέλω να ανακαλύπτω τον εαυτό μου. Αυτό πιστεύω είναι ωραία πρόκληση, με πήραν τηλέφωνο. Κάναμε πολλά δοκιμαστικά…»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναφερόμενος μάλιστα στην αρχή των γυρισμάτων και στην «πρώτη επαφή» εξήγησε: «Στο πρώτο γύρισμα νομίζω ότι δεν είχα άγχος, διότι κάνω τη δουλειά μου. Απλά κάνω τη δουλειά μου μπροστά από την κάμερα. Δεν αντιμετώπισα κάποια δυσκολία, απλά προσπαθούσα να καταλάβω την τηλεοπτική ροή και τους ρυθμούς της τηλεόρασης»

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddkfu1ludug9?integrationId=40599y14juihe6ly}