Με χιούμορ και ειλικρίνεια μίλησε ο Φάνης Λαμπρόπουλος στην εκπομπή «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΙ.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την επικείμενη πρεμιέρα της βραδινής εκπομπής του Φάνη Λαμπρόπουλου στου ΣΚΑΙ, ενώ με αφορμή αυτό, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το ‘χουμε», όπου διατηρώντας το χιούμορ του, παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα προβλήθηκαν σήμερα στην εκπομπή, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, ο κωμικός αναφέρθηκε στη ζωή του, τη σάτιρα αλλά και το τηλεοπτικό του εγχείρημα, ενώ εκτός των άλλων, σχολιάστηκε και η απώλεια των κιλών, αποκαλύπτοντας πως έχει χάσει μέχρι τώρα 20 κιλά.

Όσα ανέφερε ο Φάνης Λαμπρόπουλος για την απώλεια των κιλών

Αρχικά λοιπόν, ο Κώστας Τσουρός, μίλησε για την μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση του Φάνη Λαμπρόπουλου, ενώ ο ίδιος με τη σειρά του σχολίασε: «Έχασα κιλά, ναι. Δεν ήθελα να τα χάσω να σου πω την αλήθεια. Απλά έκανα εξετάσεις αίματος, γενικές και επειδή πάω στον ίδιο μικροβιολόγο με τον πατέρα μου, πήγα να τις πάρω και μου δίνει τις εξετάσεις του πατέρα μου. Είχα τις ίδιες τιμές με τον πατέρα μου και μου λέει πρέπει να κάνεις κάτι. Μου λέει κάνε κάτι, έχεις και δυο παιδιά», σημείωσε αρχικά και εξήγησε στη συνέχεια:

«Με έπιασε το φιλότιμο και είπα ας κάνω μια προσπάθεια. Για τον μικροβιολόγο το έκανα. Έχω χάσει καμιά 20αρια. Το έραψα… Σκοπεύω να τα ξαναπάρω σύντομα».

Παράλληλα, μίλησε για την αλλαγή που βλέπει στις κινήσεις και το σώμα του στην καθημερινότητά του: «Δεν βρίσκω κάποια διαφορά, έχω συνηθίσει να κουβαλάω πολλά κιλά, έχω πιο εύκολο περπάτημα, δεν έχω νιώσει κάτι. Αυτή είναι η ζωή, όσοι κάνουν δίαιτες και ταλαιπωρούνται. Η ζωή μου μια δίαιτα…», σημείωσε χαρακτηριστικά ο γνωστός κωμικός!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddknvyx1tx3d?integrationId=40599y14juihe6ly}