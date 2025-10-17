Ο Λάκης Γαβαλάς, μιλάει για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στην Κυπριακή εκπομπή «Ήρθε και Έδεσε», μίλησε ο εμβληματικός Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική του εμπειρία από τη φυλακή – όσο και για τη στήριξη που είχε λάβει από τον καλλιτέχνη Γιώργο Μαζωνάκη.

Μεταξύ άλλων λοιπόν, σύμφωνα με το απόσπασμα, ο Λάκης Γαβαλάς, αναφέρθηκε στην εμπειρία του, ενώ δήλωσε πως στηρίζει τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον θεωρεί μεγάλο ταλέντο.

Όσα δήλωσε ο Λάκης Γαβαλάς για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Αρχικά λοιπόν, ο γνωστό σχεδιαστή μόδας, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Οι άνθρωποι που είναι περήφανοι, όταν τους συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν θέλουν μετά να έχουν ένα contact. Γι’ αυτό και δικαιολογώ, που κανένας δεν ερχόταν να με δει στη φυλακή. Είχε έρθει, όμως, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Τζένη Μπαλατσινού».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους βρίσκεται στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Τον στηρίζω γιατί τον θεωρώ μεγάλο ταλέντο και αυτό αποδεικνύεται. Αν κάποια στιγμή οι άνθρωποι έρθουν σε μία στιγμή αδυναμίας, τους δικαιολογείς, όταν έχουν αφήσει τόσο ωραία προίκα», είπε αρχικά και συνέχισε: «Που μπορεί να χαίρεσαι για αυτά που έχουν δημιουργήσει, τους συγχωρείς μια μικρο-αποχή από τα σοβαρά τεκτενόμενα, ας τα πούμε έτσι. Γιατί, οι άνθρωποι μέσα τους είναι σοβαροί. Κάποια στιγμή, μπορεί να ξεφύγουν και λίγο, αλλά αυτό».

