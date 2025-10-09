Μια ανάσα από τον μεγάλο τελικό του Exathlon!

Με την μάχη των γυναικών ξεκίνησε το Exathlon, σήμερα, το βράδυ της Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, εκεί όπου η Στέλλα και η Βίκυ, ανέλαβαν δράση προκειμένου να διεκδικήσουν τη θέση τους στον τελικό.

Παρ’ όλα αυτά, το αγώνισμα διακόπηκε αιφνίδια καθώς η Βίκυ βρέθηκε στο έδαφος με πόνους στο πόδι, ενώ οδηγήθηκε και στο ιατρείο προκειμένου να της χορηγήσουν τα απαραίτητα φάρμακα για τον πόνο.

Exathlon Ημιτελικός- Γκιουλέκας V.s Νούρκα

Αμέσως μετά, ήρθε η σειρά των αντρών αν ριχτούν στη μάχη με το Γκιουλέκα και το Νούρκα, να διεκδικούν τη θέση στον τελικό και στο πλευρό του Φάνη. Και οι δύο παίχτες ξεκίνησαν δυναμικά, προσπαθώντας να σβήσουν ο ένας τι ζωές του άλλου, όμως από την έκβαση του αγωνίσματος, αποδείχθηκε πως ο Ντάνιελ, ήταν αυτός που δυσκολεύτηκε περισσότερο.

Ο Γκιουλέκας, συνέχιζε ακάθεκτος την προσπάθειά του στους στόχους, ενώ ο Ντάνιελ είχε μείνει πιο πίσω με αποτέλεσμα το παιχνίδι να έχει ήδη δείξει ποιος είναι αυτός που θα αγωνιστεί αύριο, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στο μεγάλο τελικό.

Με τη λήξη του αγωνίσματος, τόσο ο Ντάνιελ- όσο και ο Φάνης, εμφανίστηκαν συγκινημένη, ενώ ο ένας αποχωρεί και ο δεύτερος διεκδικεί το τρόπαιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dde09wc7lom9?integrationId=40599y14juihe6ly}