Εκτός αγωνίσματος βρέθηκε η Βίκυ στο Exathlon!

Με έναν ιδιαίτερο και διαφορετικό τρόπο ξεκίνησε το αποψινό επεισόδιο Exathlon, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, καθώς, Γιώργος Καράβας, προτού ανακηρύξει την έναρξη των αναμετρήσεων υποδέχθηκε τους παίχτες σε ένα δείπνο.

Παρ’ όλα αυτά, τα αγωνίσματα ξεκίνησαν κανονικά. Ο Φάνης και η Δώρα, έχουν ήδη εξασφαλίζει την θέση τους στον τελικό, ενώ στο στίβο μάχης βρέθηκε για αρχή η Βίκυ με τη Στέλλα.

Με τραυματισμό ξεκίνησε το Exathlon

Λίγο δευτερόλεπτα, αφού ο Γιώργος Καράβας είχε δώσει την έναρξη του αγωνίσματος, η Βίκυ, γλίστρησε και βρέθηκε να πέφτει με το δεξί γόνατο στο έδαφος. Μέσα σε δευτερόλεπτα, όλοι παίχτες έτρεξαν στο πλευρό της, η Στέλλα, γύρισε προς το μέρος της, ενώ η Βίκυ, ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας πως πονάει.

«Το νεύρο τραβήχτηκε. Με πονάει, το έχω πάθει άλλες δύο φορές, ή είναι θλάση ή τράβηγμα», ακούστηκε να λέει.

Αμέσως μετά, έσπευσαν στο σημείο οι αρμόδιοι με σκοπό να την εξετάσουν, ωστόσο της έκαναν σαφές πως θα πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στο ιατρείο για να της χορηγήσουν τα απαραίτητα φάρμακα για τον τραυματισμό.

Με την βοήθεια των συμπαιχτών της, η Βίκυ έφυγε με κλάματα από το στίβο μάχης του αποψινού Exathlon!

{https://exchange.glomex.com/video/v-dde05swwxnsp?integrationId=40599y14juihe6ly}