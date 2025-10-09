Έφυγαν με 10.800 ευρώ από το «The Chase»!

Ένας τελικός γεμάτος αγωνία για τους παίκτες του αποψινού, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, «The Chase».

Ο Γιώργος, η Έλλη, Ορέστης και ο Δημήτρης, είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν 10.800 ευρώ, ενώ λίγο πριν υποδεχτούν στο πλατό την «Γυναίκα με τα μαύρα», άδραξαν την ευκαιρία και απάντησαν σωστά σε 11 ερωτήσεις της παρουσιάστριας, Μαρία Μπεκατώρου.

Έγινε η ανατροπή στο «The Chase»

Σε εύτερο χρόνο λοιπόν, η «Γυναίκα με τα μαύρα», μπήκε στο πλατό και ο χρόνος άρχισε να μετράει αντίστροφα. Η ίδια, κατάφερε να αγχώσει τους αντιπάλους της, καθώς, αρχικά, ήταν ασταμάτητη, πλησιάζοντας «απειλητικά» το σκορ των τεσσάρων παιχτών.

Η ανατροπή ωστόσο ήρθε, όταν η Chaser, έχασε ορισμένες απαντήσεις, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στους αντιπάλους της, να απαντήσουν σωστά και να καλύψουν το κενό.

Η πορεία έδειξε πως οι τέσσερις τους ήταν αντάξιοι αντίπαλοι. Οκτώ σωστές απαντήσεις της «Γυναίκας με τα μαύρα», έναντι των έντεκα των αντιπάλων της, εξασφάλισε τη νίκη των φιλοξενούμενων.

«Ήταν ένας πολύ ωραίος τελικός…», σχολίασε μεταξύ άλλων η Μαρία Μπεκατώρου, αποχαιρετώντας τους παίχτες, οι οποίοι εξασφάλισαν τα 10.800 ευρώ.

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dddxxxemwq3l?integrationId=40599y14juihe6ly}