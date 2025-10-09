Ο Γιάννης Κατινάκης στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» μιλάει για τις συνεργασίες του με την Άννα Βίσση, τη Ναταλία Γερμανού και τις φοβίες του.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο ηθοποιός- κωμικός Γιάννης Κατινάκης, στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» και στον δημοσιογράφο, Αλέξη Μπαρτακώστα. Διατηρώντας την αίσθηση του χιούμορ του και μιλώντας με ειλικρίνεια, αναφέρθηκε σε δύο από τις συνεργασίες του που τον έχουν χαροποιήσει ιδιαίτερα, με την Άννα Βίσση και τη Ναταλία Γερμανού, ενώ δεν δίστασε να αναφερθεί και σε πιο προσωπικά ζητήματα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, ο Γιάννης Κατινάκης, μίλησε για την παιδική του ηλικία και τις φοβίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας, χωρίς να αποκρύψει πως το γέλιο είναι το δικό του καταφύγιο.

Γιάννης Κατινάκης: Οι συνεργασίες με Βίσση- Γερμανού και οι φοβίες

Αρχικά λοιπόν, ο ηθοποιός, μιλώντας για την παιδική του ηλικία, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Από μικρός ήθελα να κάνω τους ανθρώπους να γελάνε, ήταν ο τρόπος επιβίωσης στους φόβους και στα σκοτάδια που είχα από μικρό παιδί. Ήρθε το γέλιο και ήταν φάρμακο, λύτρωση». Συνέχισε μάλιστα, μιλώντας για τον φόβο που τον ακολουθούσε από παιδί, τον θάνατο, λέγοντας πως δεν μπορούσε να διαχειριστεί τη ματαιότητα:

«Είχα φόβο με το θάνατο, μικρός δεν μπορούσα να δεχτώ τη ματαιότητα της ύπαρξης, ότι ο άνθρωπος γεννιέται και υπάρχει ένα τέλος. Όταν ήμουν έξι χρονών έλεγα στους γονείς μου «Θα πεθάνουμε όλοι, γιατί να πάω σχολείο αφού θα πεθάνω μια μέρα;» και πάθαινα πανικό. Δεν ήμουν λειτουργικός ως παιδί, υπήρχε πανικός και στους γονείς μου που δεν ήξεραν πώς να το διαχειριστούν», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, μίλησε για μερικές από τις συνεργασίες του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην Άννα Βίσση και τη Ναταλία Γερμανού: «Η Ναταλία Γερμανού με ακολουθούσε στο Instagram, τη λατρεύω, για εμένα είναι κορυφαία παρουσιάστρια. Με ακολουθούσε καιρό πριν κάνουμε το βίντεο, το είχα δει εγώ, είχα κάνει το screenshot, κορνίζα… «Ναταλία θέλεις να…» και είπε: «Εννοείται, μπορώ να σου πω όχι;» Την επόμενη εβδομάδα είχε γίνει».

Αναφερόμενος στην Άννα Βίσση, δήλωσε πως παλαιότερα, στα podcasts που έκανε «έκλεινε» την εκπομπή με ένα της τραγούδι, κάποια στιγμή των ακολούθησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Εκεί να δεις, τατουάζ το έκανα. Πήγα γνωριστήκαμε, της τραγούδησα, άντεξε και έχω παίξει και σε ένα κλιπ, στην Γκαζόζα», δήλωσε ο Γιάννης Κατινάκης με χιούμορ και ιδιαίτερα χαρούμενος.

Μιλώντας για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει μεγαλώνοντας ανέφερε και το κομμάτι της ψυχοθεραπείας: «Είχα αρχίσει κάποιες φορές και τα παράταγα, τώρα το έχω πάρει πολύ ζεστά. Πέρασα μια άσχημη περίοδο πριν το καλοκαίρι με κρίσεις πανικού, είπα ότι έχει ξεχειλίσει το ποτήρι. Το μαγικό είναι ότι δεν έγινε τίποτα, δεν ‘πα να είναι Μπουχάρα, κάποια στιγμή απλώς χάνεις τον εαυτό σου όταν έχεις τόσα πράγματα κάτω από το χαλί».

Κλείνοντας, ανέφερε πως η κωμωδία ήταν αυτό που το έβγαλε από τις δύσκολες καταστάσεις, ενώ η αγάπη του κόσμου είναι αυτό που του δίνει ζωή: «Είμαι πολύ χαρούμενος που παίρνω αγάπη από τον κόσμο, αγάπη που ποτέ δεν περίμενα ότι θα πάρω, ειδικά όντας ένα παιδί που στα σχολικά μου χρόνια βίωσα μόνο το μίσος και το bullying λόγω της σεξουαλικότητάς μου. Η κωμωδία με βοήθησε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dddu5n1kt0k9?integrationId=40599y14juihe6ly}