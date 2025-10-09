Δύσκολο αποδείχθηκε το αποψινό «Deal».

Η Μαρία, ανέλαβε δράση στο αποψινό επεισόδιο του «Deal», Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, η οποία με πίστη και θέληση, κυνήγησε μέχρι την τελευταία στιγμή τις 70.000 ευρώ.

Τα πράγματα όμως δεν της ήρθαν έτσι όπως τα περίμενε, ενώ τόσο η ίδια και ο Γιώργος Θαναηλάκης, όσο και ολόκληρο το πλατό, επηρεάστηκε από την έκβαση του παιχνιδιού.

«Deal»: Στο παιχνίδι που όλα ανατρέπονται

Η αλήθεια είναι πως η Μαρία, κατάφερε να βγάλει εκτός παιχνιδιού πολλά από τα μεγάλα ποσά και μάλιστα από πολύ νωρίς, ωστόσο μέχρι και λίγο πριν από την λήξη, οι 70.000 ευρώ, ήταν το μοναδικό ποσό στον πίνακα και ο μοναδικός στόχος της ίδιας.

Παρ’ όλα αυτά, όσο το παιχνίδι κυλούσε, είχαν μείνει ενεργά τα ποσά: 1 και 5 ευρώ, τα 750 και οι 70.000 ευρώ. Όλοι ξαφνιάστηκαν και η ίδια απογοητεύτηκε όταν το επόμενο κουτί που άνοιξε, «φιλοξενούσε» τις 70.000 ευρώ, ενώ λίγο νωρίτερα είχε «διώξει» και τις 40.000.

Λίγο πριν από αυτό το σημείο μάλιστα, ήρθε και μια προσφορά από τον τραπεζίτη, όπου έδινε στην παίχτρια 10.000 ευρώ, ενώ η ίδια αρνήθηκε και με τρία χτυπήματα στο κουτί συνέχισε να παίζει. Η δεύτερη προσφορά ήρθε με 200 ευρώ, ωστόσο η Μαρία δεν είχε τίποτα να χάσει και συνέχισε.

Η ίδια είχε το κουτί με τον αριθμό «14» το οποίο και περιείχε το ποσό των 750 ευρώ, με το οποίο έφυγε τελικά από το πλατό.

