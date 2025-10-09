Όλα όσα ανέφερε για τον «Άγιο Έρωτα» και την Χλόη!

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου η ηθοποιός Δανάη Παππά, η αγαπημένη πρωταγωνίστρια της σειρά του Alpha, «Άγιος Έρωτας», όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην οικοδέσποινα, Κατερίνα Καινούργιου.

Η αγαπημένη σειρά έχει αποδείξει πως δεν παύει να έρχεται η μια εξέλιξη μετά την άλλη, ενώ έρχονται αλλαγές ακόμη και στην συμπεριφορά της Χλόης.

Όσα αποκάλυψε η Δανάη Παππά για τον «Άγιο Έρωτα»

Η Χλόη βρίσκεται σε μία φάση που θέλει να πάρει τη ζωή στα χέρια της, οι αποφάσεις να είναι δικές της και να μην επηρεαστεί από πουθενά», λέει η Δανάη. «Αυτό φέρνει και λάθη και περίεργες αντιδράσεις και βάζει ανθρώπους της ζωής της στη θέση του απόλυτου φταιξίματος. Και θα δούμε ότι αυτό κάπως αρχίζει και αλλάζει, γιατί είναι ευαίσθητος άνθρωπος, παρότι το πάθος της την συνεπαίρνει πολλές φορές και δεν παίρνει πάντα τις καλύτερες αποφάσεις», συνεχίζει.

Για τη χαμένη κόρη της Χλόης, το ψέμα και την πρώτη συνάντηση μάνας κόρης θα πει: «όλα αυτά που της είπαν ότι δεν τα κατάφερε η κόρη της στη γέννα και πέρασε πέντε χρόνια κλαίγοντας, αυτό της δημιουργεί τόσα πολλά συναισθήματα και σκεφτόμουν πώς θα προσεγγίσω αυτή τη σκηνή. Είναι πολύ περίεργο το πώς ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου έναν άνθρωπο που ήταν τόσα χρόνια σαν φάντασμα, σαν κάτι που δεν υπάρχει, τόσα χρόνια μεγάλωνε και εσύ δεν ήσουν εκεί. Οπότε προσπαθήσαμε όλοι μαζί να βάλουμε όλες αυτές τις σκέψεις και τα συναισθήματα μέσα σε αυτή την πολύ μικρή σκηνή της συνάντησής τους».

Όπως λέει «Η Χλόη είναι πιο σκληρή σε αυτόν το κύκλο κι εγώ την δικαιολογώ. Αλλά σίγουρα αρχίζουν τα πράγματα και μαλακώνουν, όχι προς όλους τους ανθρώπους, αλλά προς κάποιους που το αξίζουν».

Η μεγάλη επιθυμία της Χλόης να βρει την κόρη της και οι προσπάθειές της, αφήνουν πίσω τους υπόλοιπους ανθρώπους της ζωής της, τον γιο της, τον άντρα της… «θα πρέπει να αποφασίσει τι θέλει πραγματικά και αυτό θα την φέρει σε ρήξη με πολλούς ανθρώπους».

Απολαμβάνει τους ρόλους της «Μου αρέσει πολύ ο ρόλος της Χλόης και όλοι οι ρόλοι μου μού αρέσουν, τους χαίρομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ να ντύνομαι με τα ρούχα της Χλόης, να κάνω τα μπουκλάκια της, να διαβάζω το κείμενο και να ζωντανεύει στην κάμερα», καταλήγει.

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

