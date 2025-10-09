Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει και πάλι.

Για 31η συνεχόμενη σεζόν η Αγγελική Νικολούλη και η έμπειρη ομάδα της ρίχνουν φως σε ανεξιχνίαστα εγκλήματα, μυστηριώδεις εξαφανίσεις και πολύκροτες υποθέσεις, με την επιμονή και τη συνέπεια που τους χαρακτηρίζουν.

Το «Φως στο Τούνελ», με αποκαλύψεις που καθόρισαν εξελίξεις και έρευνες που άνοιξαν νέους δρόμους, έχει αποδείξει όλα αυτά τα 30 χρόνια, ότι καμία υπόθεση δεν είναι χαμένη, κανένα στοιχείο δεν είναι ασήμαντο, κανένα ερώτημα δεν μένει αναπάντητο.

Η εκπομπή κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 23:20, στο MEGA.

{https://www.facebook.com/fosstotounel/videos/656862633913455/}