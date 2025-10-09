«Να με λες μαμά», η σειρά που συγκινεί!

Συγκίνηση έχουν προκαλέσει οι εξελίξεις από την νέα δραματική- κοινωνική σειρά του Alpha, «Να με λες μαμά», εκεί όπου η ανάγκη ενός παιδιού για ασφάλεια, συναντάει μια γυναίκα που μπορεί να το κατανοήσει.

Είναι γεγονός ωστόσο, πως παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, η σειρά έχει ως οδηγό μονάχα την αγάπη και οι πρωταγωνιστές, κάνουν τα πάντα για να την διεκδικήσουν.

«Να με λες μαμά»: Πότε έρχεται το επόμενο επεισόδιο

Εχθές, Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, προβλήθηκε το 4ο επεισόδιο της σειράς, με τις εξελίξεις να έρχονται καταιγιστικές. Η Ξένια, μη ξέροντας που αλλού να πάει, χτυπάει την πόρτα στο πατρικό της σπίτι, εκεί όπου συνάντησε την Μαριάννα και τη Λίνα.

Οι σχέσεις μεταξύ της οικογένειας, μπήκαν σε νέα βάση και ιδιαίτερα όταν η Ελβίρα συνάντησε την μικρή Ιωάννα. Οι εντάσεις ωστόσο, δεν άργησαν να φανούν, γεγονός που έκανε τη μικρή να ταραχτεί για ακόμη μια φορά και να αισθανθεί και πάλι τον φόβο, όπως πριν.

Η βιολογική της μητέρα, φάνηκε να καταρρέει με την απουσία του παιδιού της, ενώ οι έρευνες για την Ιωάννα έχουν πάρει μια νέα τροπή. Ένα τηλεφώνημα στο κινητό της Ξένιας, ανέτρεψε τις ισορροπίες, ενώ η ίδια, ένιωσα αβοήθητη.

Το 5ο επεισόδιο της σειράς, αναμένεται να προβληθεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 22:30, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα.

Το κυνήγι της μητρικής αγάπης, ένα νεαρό και φοβισμένο παιδί και μια οικογένεια που προσπαθεί να «σταθεί στα πόδια της». Νέα δεδομένα, δυνατές συγκινήσεις και έντονα συναισθήματα. Τίποτα δεν θα λείπει από το επόμενο, καθηλωτικό επεισόδιο της σειράς.

Νέο επεισόδιο, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 22:30!