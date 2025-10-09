Με έναν ιδιαίτερο και διαφορετικό τρόπο ξεκίνησε απόψε το Exathlon!

Λίγες ώρες έμεινα μέχρι το μεγαλύτερο αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΙ, Exathlon φτάσει στο τέλος του, ενώ οι δύο μεγάλοι φιναλίστ είναι η Δώρα Νικολή και ο Φάνης Μπολέτσης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα έλαβαν χώρα στο χθεσινό επεισόδιο, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, η Δώρα, από την πλευρά των γυναικών, εξασφάλισε την είσοδό της στον τελικό, ενώ έβγαλε εκτός την Βίκυ Πετεινάρη: «Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο μεγάλη είναι η χαρά μου και η περηφάνεια μου. Είμαι σίγουρη ότι οι άνθρωποί μου έξω είναι πολύ περήφανοι για μένα. Ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Σε δεύτερο χρόνο ο Φάνης, μπήκε στον τελικό, αφού κατέκτησε τη νίκη απέναντι στον Ντάνιελ Νούρκα και τον Γιώργο Γκιουλέκα: ««Κάποιες κουβέντες που μου ‘λεγε ο πατέρας μου: Πολλές φορές θα έρχονται εμπόδια, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προχωράμε και να τα κουβαλάμε στην πλάτη. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στον τελικό, αλλά η μόνη στιγμή που θα χαμογελάσω είναι όταν πάρω το έπαθλο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ένας εκ των δύο φιναλίστ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddd7t8sf80td?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μια ανάσα πριν από τον τελικό του Exathlon

Στο σήμερα ωστόσο, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Καράβας, υποδέχθηκε με έναν διαφορετικό τρόπο τους παίχτες, έξω από το στίβο μάχης, σε ένα δείπνο με φαγητό, ποτό και πολλή συζήτηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddd71h2mqinl?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Κυρίες και κύριοι, ένα διαφορετικό είδος καλωσορίσματος, ένα καλωσόρισμα που αρμόζει στη συγκεκριμένη στιγμή. Βρισκόμαστε με τα παιδιά σε ένα δείπνο, ένα δείπνο στο οποίο θα ειπωθούν πολλές και μεγάλες αλήθειες, εδώ στον Άγιο Δομίνικο, τώρα που το Exathlon, φτάνει στην τελική ευθεία. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που σας έχω εδώ, το σκεφτόμουν πάρα πολλές μέρες να οργανώσουμε ένα τέτοιο δείπνο… Καλές οι πίστες, αλλά ως γνωστών οι μεγάλες αλήθειες λέγονται σε ένα τέτοιο είδος τραπεζιού», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Καράβας καλωσορίζοντας τόσο τους παίχτες- όσο και τους τηλεθεατές.

Αμέσως μετά ο παρουσιαστής, ζήτησε ειλικρίνεια από τους αθλητές, ενώ ξεκίνησε τις ερωτήσεις, δίνοντας το λόγο σε κάθε έναν ξεχωριστά με σκοπό να ακουστούν οι απόψεις όλων.

Η συζήτηση, ξεκίνησε από τη Στέλλα καθώς τη ρώτησε αν θεωρεί πως υπάρχει κάποιος από τους συναθλητές της, που έφτασε ως αυτό το σημείο, λόγω τύχης. Η ίδια απάντησε ως εξής: «Όχι, πιστεύω ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ πέρα, φτάσαμε με την αξία μας, από τη στιγμή που είναι αγωνιστικό το παιχνίδι. Παίξανε ρόλο και άλλοι παράγοντες, κάποιες οικιοθελείς αποχωρήσεις ή από τραυματισμό. Αν δεν είμαι καλή, απλά θα αποχωρήσω, θα κάνω τα αδύνατα δυνατά να κερδίσω, αλλά κάποιος πρέπει να κερδίσει κάποιος να χάσει», ανέφερε μεταξύ άλλων η Στέλλα.

Η συζήτηση, στράφηκε προς την Δώρα, η οποία, έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση της στον τελικό, ενώ ο Γιώργος Καράβας, ανέφερε πως για πολλούς θεωρούταν «πιο αδύναμη», με τη σειρά της ανέφερε: «Είμαι δικαιωμένη. Από όταν ήρθα, δεν θεωρούσα τον εαυτό μου outsider, λόγω του ότι ξέρω τις δυνατότητές μου. Δεν μιλούσα πολύ, άφηνα να κυλήσει το κάθε παιχνίδι και απάντησα με τις πράξεις μου. Από τις τρεις μας το φαβορί… πάνω κάτω είμαστε το ίδιο. Αλλά λόγω εμπειρίας βάζω λίγο παραπάνω τη Στέλλα. Η Βίκυ είναι άξια αντίπαλος. Θα ήθελα να πάω στον τελικό με τη Στέλλα…», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Θα κάνω ότι καλύτερο μπορώ εννοείται, αλλά ότι και να γίνει σήμερα, θα είμαι εντάξει με τον εαυτό μου», είπε η Βίκυ.

Στα αγόρια της παρέας, ο παρουσιαστής ξεκίνησε με το Γιώργο, ρωτώντας τον αν θεωρεί πως ορισμένες φορές «πούλησε» ή έπαιξε πιο «δυνατά» με κάποιον αντίπαλο. Ο ίδιος με τη σειρά του αποκρίθηκε ανέφερε πως έχει υπάρξει στιγμή που μπήκε πιο «χαλαρά» γεγονός που γνώριζαν εξ αρχής και οι συμπαίκτες του.

Με βάση τις ερωτήσεις που έγιναν στους άνδρες από τον παρουσιαστή, δημιουργήθηκε μια ουσιαστική συζήτηση, ενώ ο Φάνης, ανέφερε πως η νίκη έχει σχέση αποκλειστικά με τις δυνατότητές του: «Ο μόνος αντίπαλος, είναι ο εαυτός μου. Έχω δύο ικανότατους –πιθανούς- αντιπάλους στον τελικό, οι οποίοι θα αναμετρηθούν μεταξύ τους. Είτε κερδίζω, είτε όχι έχω ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Έχω τις αντοχές, το στόχο και τα ψυχικά αποθέματα για τον τελικό. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να πετύχω την τελευταία βολή», κατέληξε ο Φάνης.

Σε αυτό το σημείο μάλιστα ο Γιώργος Καράβας, αποκάλυψε πως ο τελικός θα είναι μια μέρα γεμάτη από πολλά και διαφορετικά αγωνίσματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dde03vp42n0x?integrationId=40599y14juihe6ly}