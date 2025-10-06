Οι ημιτελικοί του Exathlon, έχουν ήδη ξεκινήσει, χωρίς να λείπουν τα απρόοπτα.

Οι ημιτελικοί για το Exathlon, έχουν ήδη ξεκινήσει με τους οκτώ παίχτες να έχουν αναλάβει δράση, σκοπεύοντας αποκλειστικά στον τελικό και το τρόπαιο του αθλητικού ριάλιτι του ΣΚΑΙ.

Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Καράβας υποδέχθηκε τους αθλητές, σε έναν νέο αγώνισμα, από το οποίο θα κριθεί και το ποιοι θα οδηγηθούν στα Play Outs, ενώ τα αγωνίσματα θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου.

Αντίπαλες, για μια ακόμη φορά, ήρθαν και σήμερα οι αδερφές Μαίρη και Βίκυ Πετεινάρη, ωστόσο ένας τραυματισμός, έκανε την πρώτη να σταματήσεις για μερικά λεπτά.

Exathlon: Η πτώση της Μαίρη Πετεινάρη

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο αδελφές, μπήκαν στο στίβο μάχης, ενώ με το σφύριγμα του Γιώργου Καράβα ξεκίνησαν να τρέχουν στο κατηφορικό σημείο, ενώ τα νερά, έρχονταν από πίσω του με ορμή.

Η Μαίρη Πετεινάρη, σε αυτό το σημείο, φαίνεται να χάνει την ισορροπία της, να βρίσκεται στον αέρα για μερικά δευτερόλεπτα και στην συνέχεια να φτάνει στα νερά, με το κεφάλι της ακουμπισμένο στην άκρη της πίστας.

Η ίδια στάθηκε για μερικά δευτερόλεπτα ακίνητη στο σημείο, ενώ η αδερφή της, Βίκυ, έσπευσε στο πλευρό της. παράλληλα, οι υπόλοιποι παίχτες, βρέθηκαν στο σημείο, ενώ ο Γιώργος Καράβας, προσπαθούσε να βεβαιωθεί σχετικά με το αν είναι όλα καλά.

Η Μαίρη, ανασηκώθηκε και έκατσε στην άκρη για μερικά δευτερόλεπτα, κρατώντας το κεφάλι της.

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddbg6ufscnch?integrationId=40599y14juihe6ly}