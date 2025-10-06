Αδιανόητο το αποψινό «Deal», είχε τις 70.000 και έφυγε με 18.000 ευρώ!

Η αδρεναλίνη «χτύπησε κόκκινο» στο επεισόδιο του «Deal», που προβλήθηκε σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου! Η Ειρήνη, τα έπαιξε όλα για όλα, ωστόσο την κρίσιμη στιγμή, σταμάτησε και «κλείδωσε» στο ποσό των 18.000 ευρώ.

Εν συντομία η Ειρήνη, πήρε την προσφορά του τραπεζίτη, ωστόσο στο ενδεχόμενο που συνέχιζε οι κινήσεις και οι αποφάσεις της, θα τις εξασφάλιζαν το μεγαλύτερο ποσό του παιχνιδιού και τις 70.000 ευρώ.

Ανατρεπτικό το σημερινό «Deal»

Αναλυτικότερα, η Ειρήνη, έβγαλε πολύ νωρίς από το παιχνίδι τις 40.000 ευρώ. Όταν όμως στον πίνακα των ποσών είχαν μείνει τα ποσά των 500, 10.00 και 70.000 ευρώ, ο τραπεζίτης, έδωσε στην Ειρήνη, τη δυνατότητα να κλειδώσει το «Deal» στις 18.000 ευρώ, κάτι το οποίο και έκανε.

Αμέσως μετά ωστόσο, ακολουθώντας το ένστικτό της, αφού είχε εξασφαλίσει την νίκη της, ακολούθησε το ενδεχόμενο της ανταλλαγής, από το οποίο, έφερε στην κατοχή της το κουτί με τον αριθμό «6», το οποίο, όπως ανέφερε είναι και το αγαπημένο της νούμερο. Η έκπληξη ήρθε όταν τα δύο τελευταία κουτιά ανοίχτηκαν και αποδείχθηκε ότι στο δικό της υπήρχε το μεγαλύτερο ποσό του παιχνιδιού και οι 70.000 ευρώ.

Σαφέστατα η Ειρήνη, απογοητεύτηκε από την έκβαση του παιχνιδιού, ωστόσο κατάφερε να φύγει με το μεγαλύτερο «Deal» της φετινής σεζόν.

