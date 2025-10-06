Στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» μίλησε η Άννα Βίσση!

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Άννα Βίσση, στον τηλεοπτικό φακό του ΣΚΑΙ και στην εκπομπή «Το ‘χουμε», όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην καριέρα της και το Νίκο Καρβέλα.

Η ίδια μάλιστα, δεν δίστασε να απαντήσει στις ερωτήσεις του Χάρη Λεπιδάκη, αναφορικά με την συναυλία του Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο αλλά και για τις δύο συναυλίες των Coldplay στο ΟΑΚΑ.

Όλα όσα ανέφερε η Άννα Βίσση

Αρχικά λοιπόν, ο δημοσιογράφος, Χάρης Λεπιδάκης, αναφέρθηκε στις δύο συναυλίες που πραγματοποίησε η ίδια στο Καλλιμάρμαρο, όπου κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 130.00 θεατές και θαυμαστές: «130.000 χιλιάδες άτομα σε δύο συναυλίες. Προχθές ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν έβαλε ούτε 40.000», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος, ενώ η ίδια, αποκρίθηκε: «Εντάξει. Ο Ρόμπι είναι ένας άνθρωπος που δεν ζει εδώ, δεν είναι ντόπιος. Αλλά έχεις δίκιο, είναι πιο τημιτικό για μένα. Οι Coldplay όμως το γέμισαν το ΟΑΚΑ δύο φορές. Θέλω να κοντράρω με αυτούς».

Παράλληλα, μιλώντας για την πορεία της στο χώρο αλλά και για τον Νίκο Καρβέλα, τοποθετήθηκε ως εξής: «H έκφραση είναι απαραίτητη για εμένα, σημαίνει ερμηνεία, ότι νιώθω αυτό που μου αρέσει να κάνω, να τραγουδάω. Έχει φροντίσει πολύ καλά εδώ και χρόνια ο Καρβέλας να με τροφοδοτεί συνεχώς με πράγματα που με προκαλούν να δώσω κάτι άλλο και μου αρέσουν».

«Πάντα πίστευα από το '80 και μετά ότι λέγαμε πράγματα που τότε τους φαίνονταν παράξενα, αλλά μέσα στο χρόνο αποδείχτηκαν σημερινές κουβέντες. Η έκθεση έρχεται αναγκαστικά μετά την έκφραση, ασχολούμαι με κάτι που μοιραία θα φέρει τον κόσμο κοντά μου, μου αρέσει που στο δρόμο μου μιλάνε, άλλοτε με συγκίνηση, άλλοτε με χαρά», τόνισε η σταρ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε δεύτερο χρόνο, η Άννα Βίσση, απάντησε στην ερώτηση του δημοσιογράφου αναφορικά με τη δημοσιότητα, τονίζοντας πως κρύβονται σε αυτή, παγίδες, που θα πρέπει να αποφεύγει κανείς: «Υπήρξαν στιγμές που μπορεί να την είχα ακούσει, αλλά ευτυχώς το αντιλήφθηκα νωρίς, με έναν τρόπο που με προστάτεψε για το μέλλον», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Ο κόσμος μπορεί να σε διαλέξει για μια περίοδο και να σε κάνει επιτυχημένο, όμως η διάρκεια έρχεται και από άλλα πράγματα. Είμαι πολύ καλά στη ζωή μου, είμαι τυχερό πλάσμα. Η οικογένειά μου, και δεν εννοώ μόνο η κόρη μου, αλλά και ο Νίκος και κάποιοι στενοί μου φίλοι, που όντας κοντά μου και φερόμενοι σε εμένα με έναν τρόπο νορμάλ, εμένα αυτό το πράγμα με προσγειώνει και με ισορροπεί».

Για τις κοινωνικές εξελίξεις μάλιστα, επέλεξε να παραμείνει διακριτική: «Εννοείται ότι παρακολουθώ όλα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία, βεβαίως και έχω γνώμη, αλλά επειδή βγαίνει πολύς κόσμος και λέει τη γνώμη του, αν μπεις σε αυτό είναι μια παγίδα, ειδικά για ανθρώπους σαν εμένα που κάποιος κόσμος τείνει να σε βρει λάθος. Στα social media υπάρχουν και «καλοί και κακοί».».

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση μάλιστα, ο δημοσιογράφος, ρώτησε την ερμηνεύτρια για το αν επρόκειτο να επέστρεφε στην τηλεόραση, η ίδια ωστόσο, τοποθετήθηκε ξεκάθαρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα επέστρεφα στην τηλεόραση. Δεν έχω χρόνο, πέρασα μια χαρά και έκανα και λάθη, που είναι ωραία γιατί σε κάνουν να καταλάβεις το σωστό».

«Σήμερα νιώθω πλήρης. Όμως ξέρω ότι αύριο μπορεί να συμβεί κάτι, όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να ξυπνήσω στραβά, όμως μέχρι το απόγευμα το «στρώνω» και έτσι πρέπει. Δεν πρέπει να πέφτουμε. Είμαι τυχερή, γιατί πολεμάω για την επιτυχία μου, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κι εμένα με ενδιαφέρει η ευτυχία, η ισορροπία, η καλή μου ψυχολογική κατάσταση, γιατί μόνο έτσι μπορώ να προσφέρω. Ο κόσμος έχει δείξει ότι του προσφέρω», κατέληξε η Άννα Βίσση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddbb6qaromrl?integrationId=40599y14juihe6ly}