Η γνωστή ερμηνεύτρια μίλησε στην εκπομπή «Το ΄χουμε» για την αγάπη της στη μουσική και το τραγούδι.

Στην εκπομπή «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΙ και στην δημοσιογράφο Φανή Πλατσατούρα, μίλησε η Κωνσταντίνα, κάνοντας μια αναδρομή στη ζωή της, τη μουσική της εξέλιξη και την καριέρα της.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε δύσκολες στιγμές που πέρασε, στην προσωπική της ζωή, αλλά και στην αγάπη του κόσμου που την συγκινεί.

Η Κωνσταντίνα, μιλάει για την μουσική και την προσωπική της ζωή

Πιο συγκεκριμένα, στο απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή σήμερα, 6 Οκτωβρίου, η Κωνσταντίνα, μίλησε στην δημοσιογράφο της εκπομπής, φορώντας το γνωστό της χαμόγελο και απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις της δημοσιογράφου.

Αρχικά, σχετικά με την προσωπική της ζωή ανέφερε μεταξύ άλλων: ««Έχω κάνει οικογένεια, έχω ερωτευτεί, έζησα πολύ ωραία, τώρα όμως ο έρωτας έχει πάρει άλλη μορφή, έρωτας για τη ζωή, έρωτας για το τραγούδι».

Παράλληλα, αναφέρθηκε εν συντομία στα πρώτα της βήματα στην μουσική και το τραγούδι, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όταν είχα ξεκινήσει ήμουν 15 χρονών και λέγανε όλοι «η μικρή». Ο κόσμος μεγάλωσε με τα τραγούδια μου και μαζί του μεγάλωσα κι εγώ, βλέπω πόσο μεγάλωσε και το παιδί μου».

Παρ’ όλα αυτά, αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τη φωνή της, καθώς πριν από μερικά χρόνια, είχε χρειαστεί να πραγματοποιήσει μια σχετική χειρουργική επέμβαση: «Μέχρι κάποια περίοδο ταλαιπώρησα πολύ τη φωνή μου, δουλεύαμε ασταμάτητα. Έκανα μία επέμβαση, ευτυχώς πέτυχε και μετά ξεκίνησα απ’ την αρχή να κάνω φωνητική». Αποκάλυψε μάλιστα, πως το είχε εμφανιστεί στη σκηνή για να τραγουδήσει ακόμη και όταν θα έπρεπε να αναρρώνει, έπειτα από μια πτώση: «Έπεσα απ’ τις σκάλες, με πήγαν στο νοσοκομείο και έρχεται ο Παπαργυρόπουλος και λέει «δεν μπορεί να σηκωθεί και να έρθει στη δουλειά». Σήμερα όχι, του είπαν, την επόμενη μέρα πήγα. Με έντυναν, δεν μπορούσα να κουνηθώ, αλλά ήμουν εκεί και τραγουδούσα».

Σε δεύτερο χρόνο, οι δύο γυναίκες, αναφέρθηκαν και στον ανταγωνισμό που υπάρχει στο χώρο, λέγοντας: ««Όλοι οι χώροι είναι ανταγωνιστικοί, απλώς το δικό μας επάγγελμα βγαίνει προς τα έξω. Αν κάτι με ρίξει, θα το πω, θα διεκδικήσω τη θέση μου, αλλά δεν θα κάνω τρελά πράγματα».

«Δεν έχω κάποιο μυστικό, ό,τι εκπέμπει ένας άνθρωπος είναι αυτό που έχει μέσα του. Μάλλον θα έχω τη νιότη μέσα μου», κατέληξε η ερμηνεύτρια, Κωνσταντίνα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddbb8lxoqqlt?integrationId=40599y14juihe6ly}