Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο Light!

Ο γνωστός τράπερ Light, με την σύντροφό του Άννα Θεοδωρίδη, υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί.

Πιο συγκεκριμένα, η είδηση έγινε γνωστή, σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, μέσω ανάρτηση της νεαρής μητέρας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ενώ όπως αποκάλυψε, ο ερχομός του παιδιού τους, έγινε πριν από λίγες ημέρες.

Γονείς για πρώτη φορά ο Light και η σύντροφός του Άννα Θεοδωρίδη

Αναλυτικότερα, στην ανάρτησή της, φαίνεται η ίδια να κρατάει το παιδί στην αγκαλιά της, ενώ η λεζάντα ήταν λιτή και ταυτόχρονα άκρως τρυφερή: «όλη μου η καρδιά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί, πως παρά το γεγονός πως η χαρμόσυνη είδηση έγινε γνωστή μόλις σήμερα, το ζευγάρι, έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί των περασμένο μήνα και συγκεκριμένα στις 27 Σεπτεμβρίου του 2025.

Ο γνωστός τράπερ μάλιστα, σε μια από τις πρόσφατες συνεντεύξεις του στην κάμερα του «Happy Day», είχε μεταφέρει τη χαρά του και την ανυπομονησία του για τον ερχομό του παιδιού τους: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα γίνω πατέρας. Ήθελα λίγο περισσότερο αγοράκι, αλλά μακάρι να είναι το επόμενο κοριτσάκι. Η γυναίκα μου θα επιλέξει αν κάνουμε παραδοσιακό γάμο», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.

Δείτε τη δημοσίευση:

