Μια 13χρονη στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τους γονείς της. Η καταγγελία έγινε το βράδυ της περασμένης Κυριακής, ενώ η ίδια ανέφερε ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι γονείς της ασκούσαν σωματική βία.

Η αστυνομία σχημάτισε δικογραφία εις βάρος των καταγγελλόμενων προσώπων, τα οποία αναζητήθηκαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αλλά δεν εντοπίστηκαν για να συλληφθούν.

Μετά την καταγγελία, παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ με μέριμνα της αστυνομίας η 13χρονη μεταφέρθηκε προσωρινά και φιλοξενείται στο σπίτι συγγενικού της προσώπου.