Ο ρόλος της στη σειρά «Να μ’ αγαπάς», το πρόβλημα υγείας και η απώλεια της μητέρας της. Πρεμιέρα, απόψε στις 20:00!

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha, βρέθηκε η ηθοποιός, Στεφανή Καπετανίδη, η οποία παραχώρησε και μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην παρουσιάστρια, σχετικά με τον ρόλο της στη σειρά «Να μ’ αγαπάς», αλλά και για την μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Πιο συγκεκριμένα, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα της νέα, δραματική σειρά του Alpha, η ηθοποιός, μιλάει για την Ζωή Καλιγγά, την οποία και υποδύεται, ενώ αποκαλύπτει και ορισμένα στοιχεία του χαρακτήρα της, τα οποία θα είναι ορατά ήδη και από το πρώτο επεισόδιο της σειράς.

Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός για τη σειρά «Να μ' αγαπάς» και την μάχη της με τον καρκίνο

«Έχει ενδιαφέρον να ακούω την ιστορία της σειράς από εσένα και γενικά από ένα άλλο πρόσωπο», είπε αρχικά η Στεφανή Καπετανίδη στην Κατερίνα Καινούργιου και συνέχισε λέγοντας ότι «Ναι είναι μια μάνα που εγκατέλειψε τα παιδιά της, αλλά πρέπει όλο να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο άλλο, σε μια συνθήκη άλλη, αυτό είναι το ζητούμενο που θα το δούμε και στην πορεία της ιστορίας… Υπάρχει σημείο που την δικαιολογώ που εγκαταλείπει τα παιδιά της, είναι δύσκολο να κρίνουμε».

Για το τι θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο, η Στεφανή αποκαλύπτει: «Δεν είμαι δυστυχισμένη στην αρχή, αλλά νιώθουμε πως υπάρχει κάτι βαρύ σ’ αυτή τη γυναίκα, ότι κάτι συμβαίνει. Βέβαια να πω ότι ξεκινά η σειρά μας μ’ έναν μικρόκοσμο, σ’ αυτό το σπίτι που ζούμε όλοι μαζί, εγώ με τον άντρα μου, η ξαδέρφη του με την κόρη της, η μαμά μου, μένουμε όλοι μαζί σ’ αυτό το σπίτι. Είναι μια οικογένεια που έχει θέματα. Υπάρχει μια ένταση σ’ αυτή την οικογένεια, δεν είναι ότι ήρθαν τα δίδυμα και δημιούργησαν τον πανικό. Είναι ήδη μία οικογένεια που έχει θέματα».

Για τον ερχομό των διδύμων στη ζωή της, η ηθοποιός λέει: «Η εκδίκηση έρχεται αργότερα. Στην αρχή υπάρχει ο θυμός, γιατί εξαφανίστηκε η μαμά αφού υπάρχει, γιατί δεν εμφανίστηκε ποτέ αυτά τα χρόνια; Στην αρχή εκείνη αντιδρά. Όταν έχεις χτίσει έναν κόσμο τόσο ασφαλή και θέλεις να τον διατηρήσεις και ξαφνικά σου έρχεται μια πολύ μεγάλη απειλή, εκείνη την ώρα προσπαθείς να βρεις ό,τι μπορείς για να την κρατήσεις μακριά».

Για την ηρωίδα που υποδύεται, αποκαλύπτει: «Την έχω αγαπήσει πολύ. Καταρχάς πιστεύω ότι όλοι έχουμε περάσει τραύματα στη ζωή μας, μικρά ή μεγάλα. Αυτή ήταν μια τραυματική εμπειρία για εκείνη. Ήταν φοιτήτρια, έμεινε έγκυος, αποφάσισε να κρατήσει τα παιδιά, να τα γεννήσει, να τα αφήσει σε κάποια που ένιωθε ότι θα ήταν καλή μαμά και να φύγει. Εκείνη την ώρα ήθελε να φύγει. Να τα αφήσει όλα πίσω της και να ξεκινήσει κάτι καινούργιο. Μόλις έχει ξεκινήσει η ζωή της ως φοιτήτρια, έφυγε από το πατρικό, ήθελε να γνωρίσει τον εαυτό της, της συμβαίνει αυτό και δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Φεύγει και είναι ουσιαστικά σα να κόπηκε η ζωή της στα δύο εκείνη την ώρα. Τα παιδιά αυτά τα μεγαλώνει μια άλλη γυναίκα. Άλλωστε κι εκείνη τους λέει όταν τα συναντά την εξής φράση: ότι σας γέννησα, δε σημαίνει ότι είστε και παιδιά μου».

Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, η Στεφανή Καπετανίδη, απάντησε στις ερωτήσεις της Κατερίνας Καινούργιου, αναφορικά με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, τόσο η ίδια, όσο και η μητέρας της, η οποία έχει φύγει πλέον από τη ζωή: «Έχασα τη μαμά μου πριν ένα χρόνο περίπου. Είναι ένα θέμα πολύπλοκο. Ήταν δύσκολη περίοδος. Είχαμε αρρωστήσει ταυτόχρονα με τη μαμά μου. Ήταν δύσκολο να το ζούμε μαζί. Έπρεπε να την φροντίζω ενώ ήμουν στην ανάρρωση μου. Δεθήκαμε όμως πολύ περισσότερο. Τώρα μου βγαίνει ακόμα πολύ θρήνος. Συνεχίστηκε στην οικογένεια να υπάρχουν καρκίνοι».

Παρ’ όλα αυτά όταν η ίδια ρωτήθηκε για το πού είχε η ίδια καρκίνο, η ηθοποιός αποκρίθηκε: «Πρόληψη, αυτό είναι το σημαντικό. Όταν δεν μας αρέσει κάτι, να το ψάχνουμε»

Τι θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο της σειράς:

Στο αποψινό, πρώτο, επεισόδιο:

Η ιστορία ξεκινά στην Θεσσαλονίκη όπου τα δίδυμα νεαρά αδέλφια Φωτεινή (Ειρήνη Αγγελοπούλου) και Λευτέρης (Κώστας Νικούλι), μαθαίνουν τη στιγμή του θανάτου της γιαγιάς τους ότι η -εξαφανισμένη μετά τη γέννηση τους, μητέρα τους Ζωή (Στεφανή Καπετανίδη), βρίσκεται στο Ναύπλιο. Συγκλονισμένα, εγκαταλείπουν την πόλη τους με σκοπό να βρουν τη μητέρα τους και να μάθουν την αλήθεια για το παρελθόν.

Αθήνα: Ο νεαρός Ορφέας Καλλιγάς (Μιχαήλ Ταμπακάκης) φθάνει από το Βερολίνο στην Ελλάδα προκειμένου να παραβρεθεί στα εγκαίνια του νέου ξενοδοχείου του πατέρα του Θεόφιλου Καλλιγά (Στάθης Σταμουλακάτος) στο Ναύπλιο.

Ναύπλιο: Η Ζωή Καλλιγά, ο σύζυγός της Θεόφιλος και η οικογένεια τους υποδέχονται τον Ορφέα. Κανείς δε γνωρίζει όμως το σχέδιο του Θεόφιλου και της ξαδέλφης του Σοφίας (Ελισάβετ Μουτάφη) να παντρέψουν τον Ορφέα με την ξαδέλφη του Άννα (Μέγκι Σούλι), η οποία όμως αρνείται τη συμμετοχή της στο σχέδιο της μητέρας και του θείου της. Την ίδια στιγμή ο άγνωστος σε όλους Άγγελος Μανιάτης (Δημήτρης Αλεξανδρής) φθάνει και αυτός στο Ναύπλιο, γίνεται μάρτυρας των όσων εξελίσσονται στα εγκαίνια του νέου ξενοδοχείου των Καλλιγά, και αποκαλύπτει το λόγο που τον φέρνει πίσω στη γενέθλια γη.

«Να μ’ αγαπάς». Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha κάνει πρεμιέρα απόψε στις 20:00 και θα προβάλλεται από Δευτέρα έως Παρασκευή την ίδια ώρα.