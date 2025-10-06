«Δεν θα είναι σαν τα «Φιλαράκια». Θα είναι κάτι πιο καλό…», αναφέρει η Σμαράγδα Καρύδη!

Μια αποκαλυπτική και άκρως απολαυστική συνέντευξη παραχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου, η ηθοποιός, Σμαράγδα Καρύδη, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός, μίλησε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, τόσο για την προσωπική της ζωή και τον χαρακτήρα της, όσο και για τις επαγγελματικές της δραστηριότητες για τη χρονιά που ήδη έχει ξεκινήσει, αλλά και για το εμβληματικό «Παρά Πέντε».

Η Σμαράγδα Καρύδη στο «Στούντιο 4»

Αρχικά λοιπόν, η γνωστή ηθοποιός, αναφέρθηκε στην προσωπικότητά της και σε στοιχεία του χαρακτήρα της, τα οποία την συντροφεύουν τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική της ζωή: «Είμαι πολύ σταθερός άνθρωπος, μέχρι εκνευρισμού μερικές φορές. Επειδή θέλω όλα να είναι έτσι όπως τα θέλω, είμαι πάρα πολύ δύσκολη στο να προσαρμοστώ στο καινούργιο της καθημερινότητας. Έχω «πρωτόκολλο» το οποίο όταν διασαλευτεί δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να φάω. Έχω αυτές τις δυσκολίες που δεν είναι ωραίες, γιατί δυσκολεύουν κυρίως εμένα την ίδια, δεν τις λέω με περηφάνια», ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε ακόμη: «Πάντα ό,τι κι αν κάνω θα πρέπει να προβλέψω τι θα με ενοχλήσει, γιατί πάντα κάτι θα με ενοχλήσει».

Παράλληλα, αναφερόμενη στους λόγους για τους οποίους δεν πραγματοποιεί περιοδείες στα πλαίσια της δουλειάς της, ανέφερε: «Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η καθημερινή μετακίνηση. Μου δημιουργεί αναστάτωση που θα μείνω σε μέρη που δεν ξέρω που είναι και σε συνδυασμό με τη δουλειά με διαλύει. Κουβαλάω τα μαξιλάρια μου, είναι μία φρίκη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε δεύτερο χρόνο η ηθοποιός, αναφέρθηκε και στο «Hotel Amour», την παράσταση που σκηνοθετεί φέτος, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Είμαι περήφανη για τους συνεργάτες που διάλεξα φέτος. Φέτος θα βγει στην τηλεόραση το «IQ160» που έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα. Όταν σκηνοθετώ θέλω να είμαι εκεί αφοσιωμένη. Δεν ήθελε να φορτώσω πολύ αυτόν τον χειμώνα».

Τέλος, αναφέρθηκε φειδωλά και στην επιτυχία του «Παρά Πέντε», χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες για το reunion που αναμένεται: «Μία καριέρα έχει πάνω και κάτω. Τις επιτυχίες σίγουρα τις «προβλέπω». Όταν διάβασα το «Πάρα πέντε» ήξερα ότι θα γίνει επιτυχία. Δεν ήξερα αν θα κάνει 80% αλλά ήξερα ότι θα πάει καλά. Ακόμα και αν δεν πάει κάτι, αλλά έχει τίμια πρόθεση, είναι εντάξει».

Ολοκλήρωσε μάλιστα την τοποθέτησή της, λέγοντας: «Δεν μπορώ να πω πολλά για το «Πάρα πέντε». Θα κάνουμε κάτι ωραίο, θα είναι κάτι επετειακό κοντά στις γιορτές. Όλα τα άλλα θα τα μάθετε σύντομα. Θα είναι ένα σπονδυλωτό με φαντασία, δεν θα είναι σαν τα «Φιλαράκια». Θα είναι κάτι πιο καλό…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddbbk9ygtbop?integrationId=40599y14juihe6ly}