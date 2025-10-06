Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Πένυς Σκάρου για τον βιασμό και την εγκυμοσύνη της.

Σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη προχώρησε η πρωταθλήτρια της ξιφασκίας και τραγουδίστρια, Πένυ Σκάρου, το απόγευμα της Δευτέρας, 6 Οκτωβρίου. Η ίδια, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΙ, όπου και μίλησε για τον βιασμό που υπέστη προ τριετίας, με αποτέλεσμα να μείνει έγκυος.

Πιο συγκεκριμένα, η Πένυ Σκάρου, μίλησε στον Κώστα Τσουρό, για τα όσα έζησε, ενώ αποκάλυψε πως δεν είχε μνήμες από εκείνο το βράδυ. Όλα ξεκαθάρισαν όταν ανακάλυψε την εγκυμοσύνη της, ενώ ήταν ήδη σε σχέση με μια άλλη γυναίκα.

Όσα αποκάλυψε η Πένυ Σκάρου για τον βιασμό και την εγκυμοσύνη

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα όσα μετέφερε η ίδια, αποκάλυψε πως ο βιασμός έγινε προ τριετίας, από έναν 70χρονο άνδρα, ο οποίος είχε ρίξει ουσία στο ποτό της.

Ως αποτέλεσμα της πράξης, ήταν μια εγκυμοσύνη την οποία και διέκοψε άμεσα: «Βιάστηκα πριν από τρία χρόνια από έναν άνθρωπο 70 χρονών, ο οποίος ήταν γνωστός μου και ήμασταν παρέα. Μου έριξε κάτι μέσα στο ποτό και δεν θυμάμαι τίποτα. Η πλάκα ήταν ότι δε θα θυμόμουν τίποτα γιατί δεν είχα καμία αίσθηση την επόμενη ημέρα του τι έχει συμβεί. Μετά από έναν μήνα έμεινα έγκυος, ενώ είχα σχέση με μία κοπέλα. Την επόμενη ημέρα από τα γενέθλιά της, έμαθα ότι ήμουν έγκυος», ανέφερε αρχικά.

Υπογράμμισε μάλιστα, πως η συνειδητοποίηση για το τι είχε συμβεί, ήρθε όταν αντιλήφθηκε την εγκυμοσύνη της: «Κατάλαβα ότι έχει γίνει αυτό που έχει γίνει, επειδή έμεινα έγκυος. Έκανα την καταγγελία για τον συγκεκριμένο γιατί είμαι σχεδόν σίγουρη ότι το έχει ξανακάνει. Δεν μπορεί στα 70 του να το έκανε πρώτη φορά. Η εγκυμοσύνη ήταν ο λόγος που έμαθα ότι είχα βιαστεί, αφού δεν είχα επαφή με άνδρες. Αν δεν είχα την εγκυμοσύνη δεν θα γνώριζα καν. Θεωρώ ότι ο Θεός το έκανε αυτό για να μπορέσω να μάθω ότι έχω βιαστεί και να το κυνηγήσω»

Σε δεύτερο χρόνο, εξήγησε και τους λόγους για τους οποίους δεν είχε φέρει στη δημοσιότητα το περιστατικό νωρίτερα: «Το να πας να καταγγείλεις κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου εύκολο ούτε ψυχολογικά ούτε οικονομικά και γενικά δεν είναι καθόλου εύκολο να το συζητάω ακόμα και τώρα που έχουν περάσει τρία χρόνια. Σε λίγες μέρες είναι το δικαστήριο, στις 8 του μήνα έχει οριστεί δικάσιμος. Εδώ και τρία χρόνια δεν έχω βγει να το πω γιατί δεν ήθελα να πουν ότι εκμεταλλεύομαι κάτι».

«Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν τον πρώτο χρόνο εγώ και η μητέρα μου. Εγώ ήθελα να πάω να τον σκοτώσω. Τα τελευταία τρία χρόνια βλέπω εφιάλτες, γιατί όταν δεν ξέρεις τι έχει συμβεί, φαντάζεσαι και πράγματα. Τον ήξερα 4-5 μήνες, είχα ακούσει πολύ καλά λόγια, δεν φανταζόμουν ότι ένας άνθρωπος στην ηλικία του μπαμπά μου… Αυτός ο άνθρωπος, θεωρώ ότι με είχε στοχοποιήσει, μου έδωσε και μια κιθάρα εκείνο το βράδυ, με μαγνητοσκοπούσε και φαινόταν ότι είμαι νηφάλια», κατέληξε η Πένυ Σκάρου.

«Με την εγκυμοσύνη, αυτός ήταν ο λόγος, που έμαθα ότι έχω βιαστεί. Ο μόνος άντρας που είχα συναντήσει έτσι ήταν αυτός, τον είχα ρωτήσει γιατί δεν θυμόμουν και μου έλεγε: «Α έγινε αυτό…», έλεγε διάφορα τέλος πάντων. Το παρουσίασε ως φυσιολογικό, το έριξε και πάνω μου έλεγε: «Πώς δεν θυμάσαι…». Αν δεν υπήρχε η εγκυμοσύνη δεν θα το είχα ψάξει. Απέβαλα την μέρα που το έμαθα, για καλή μου τύχη. Γιατί, ένας φόβος μου με τις σχέσεις που είχα, ήταν να μη μείνω έγκυος, γιατί δεν ήθελα παιδιά για κάποιο λόγο. Το είχα σα φοβία να κάνω έκτρωση…», ανέφερε μεταξύ άλλων η Πένυ Σκάρου.

